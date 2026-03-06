Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Драма с дузпи прати Ланс на 1/2-финал за Купата на Франция

Драма с дузпи прати Ланс на 1/2-финал за Купата на Франция

  • 6 март 2026 | 00:32
  • 73
  • 0
Драма с дузпи прати Ланс на 1/2-финал за Купата на Франция

Ланс се класира за 1/2-финала за Купата на Франция, побежадвайки изключително драматично тима на Лион с дузпи. Срещата предложи много емоции за феновете на двата отбора, като в редовното време завърши при резултат 2:2. При дузпите гостите показаха по-здрави нерви и с 5:4 точни удара спечелиха битката и продължават към следващата фаза.

Първото полувреме бе за Ланс, който взе солидна преднина от два гола. Флориан Товен откри резултата в 23-тата минута, а Абдала Сима удвои в 45-ата.

През втората част обаче домакините натиснаха и първо намалиха изоставането си чрез Роман Яремчук в 67-ата минута, а след това се добраха и до изравняване в 94-тата минута, благодарение на Реми Амбер.

По регламент мачът директно премина към изпълнение на дузпи, като гостите не сгрешиха нито един път от бялата точка. За домакините грешникът бе Муса Ниакате, който пропусна 4-ия изстрел и това се оказа фатално, като с 5:4 Ланс продължава към 1/2-финалите, където ще има за съперник състава на Тулуза.

