Лошата новина се потвърди: нов в ЦСКА 1948 аут за поне 6 месеца след 40 секунди на терена в Монтана, ето как го контузиха (видео)

Едно от новите попълнения на ЦСКА 1948 - Бернардо Коуто, е с много тежка контузия след гостуването на Монтана, която ще го изкара за дълго от игра. Португалецът е със скъсани предна и странична връзки, а травмата си получи преди да са изминали и 60 секунди на “Огоста”.

“Скъсана предна кръстна връзка и скъсана странична връзка на картофената нива още в първата минута. Няма чевен картон, няма нищо. Корумпетата си траят, керванът си върви! Бързо възстановяване, Берна!”, написа по този случай спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.

