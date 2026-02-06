Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Лошата новина се потвърди: нов в ЦСКА 1948 аут за поне 6 месеца след 40 секунди на терена в Монтана, ето как го контузиха (видео)

Лошата новина се потвърди: нов в ЦСКА 1948 аут за поне 6 месеца след 40 секунди на терена в Монтана, ето как го контузиха (видео)

  • 6 фев 2026 | 21:23
  • 1371
  • 0

Едно от новите попълнения на ЦСКА 1948 - Бернардо Коуто, е с много тежка контузия след гостуването на Монтана, която ще го изкара за дълго от игра. Португалецът е със скъсани предна и странична връзки, а травмата си получи преди да са изминали и 60 секунди на “Огоста”.

“Скъсана предна кръстна връзка и скъсана странична връзка на картофената нива още в първата минута. Няма чевен картон, няма нищо. Корумпетата си траят, керванът си върви! Бързо възстановяване, Берна!”, написа по този случай спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 42930
  • 73
Ботев (Пловдив) не успя да се договори със звездата на Спартак (Варна), трансферът пропада

Ботев (Пловдив) не успя да се договори със звездата на Спартак (Варна), трансферът пропада

  • 6 фев 2026 | 16:14
  • 1514
  • 0
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 23649
  • 17
Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

  • 6 фев 2026 | 14:57
  • 603
  • 3
Президентът на Монтана: Силно се надявам да стабилизираме резултатите

Президентът на Монтана: Силно се надявам да стабилизираме резултатите

  • 6 фев 2026 | 13:50
  • 900
  • 0
Крило напуска Гигант

Крило напуска Гигант

  • 6 фев 2026 | 13:34
  • 617
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 20:14
  • 5223
  • 4
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 88933
  • 462
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 6454
  • 17
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 42930
  • 73
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 23649
  • 17
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 13161
  • 23