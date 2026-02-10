Дубълът на ЦСКА привлече защитник от Локомотив (Мездра)

Пламен Петров от Локомотив (Мездра) вече е част от втория отбор на ЦСКА (София). Това стана факт след като родения през 2006 година футболист премина успешно пробен период в дубъла на армейците. Петров е юноша на Ботев (Враца), играе като ляв бек или централен защитник. През сезон 2020/21 г. започва да тренира с втория състав на тима. През кампания 2021/22 г. записва 16 мача за тази формация, но влиза и два пъти в групата на първия състав, без да запише дебют. През сезон 2022/23 г. вече има 28 срещи за дубъла, но записва и дебютен мач за първия отбор на 5 юни 2023 г. при загубата с 1:3 от Септември (София). През сезон 2023/24 г. изиграва 23 мача за дубъла и влиза 4 пъти в листата на първия тим. На 15 юли 2024 г. става състезател на Локомотив (Мездра). Има 10 мача с 2 гола за „железничарите“ в Северозападната Трета лига.

Снимка: fccska.com