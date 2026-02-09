Сектор "Г": Излизаме срещу изкуственото отборче

Слушай на живо: ЦСКА - ЦСКА 1948

Организираните привърженици на ЦСКА публикуваха съобщение на страницата на сектор "Г" във "Фейсбук" преди мача за Sesame Купа на България срещу ЦСКА 1948.

Найденов се шегува с Пастор: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно

"Армейци, утре от 18:00 часа излизаме наново срещу изкуственото отборче от Бистрица в битка за Купата на България. Вярваме, че всички вие сте точно толкова мотивирани и вдъхновени, колкото сме и ние - време е за поредния рецитал по вярност, подкрепа и любов.Чакаме ви утре още от 16:00 часа на "Иван Асен", а после както обикновено ще потеглим към стадиона заедно.

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

Радваме се, че откакто стартирахме тази инициатива преди всеки мач на едно традиционно и историческо за червената публика място, виждаме все повече подрастващи и млади армейци. Както клубът, така и червената публика има само един път пред себе си - напред и само напред!Очакваме ви утре, да спечелим и този мач заедно! САМО ЦСКА!", написаха от Северната трибуна.