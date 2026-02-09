Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Бивш голмайстор на ЦСКА обявен за сензация в Аржентина

Бивш голмайстор на ЦСКА обявен за сензация в Аржентина

  • 9 фев 2026 | 19:56
  • 7145
  • 3
Бивш голмайстор на ЦСКА обявен за сензация в Аржентина

Бившият нападател на ЦСКА Жорди Кайседо се радва на силен старт на кариерата си в аржентинското първенство, където играе за Уракан. Еквадорецът заби четири гола в първите четири кръга. Той беше част от “армейците” между февруари 2021 г. и юли 2022 г., след което беше продаден в Тигрес от Мексико. За ЦСКА Кайседо вкара 32 попадения в 65 срещи. Нападателят е в Уракан под наем от Атлас с опция за откупуване.

Ударното начало на периода му в Уракан накара престижното испанско издание “Ас” да му отдели специален материал със заглавие “Нова сензация в Аржентина” с автор Хорхе Муньос. Ето какво гласи той:

В квартал “Парке Патрисиос” на Буенос Айрес се появи нов идол. Жорди Кайседо изглежда се вписа перфектно в аржентинската лига и вече е истинска сензация в Уракан. Неговите четири гола в изиграните четири кръга му спечелиха обичта на феновете, които вече скандират името му на стадион „Томас Адолфо Дуко“.

На 28-годишна възраст еквадорецът намери мястото, където да покаже най-добрата си версия. Голът му в дербито срещу Сан Лоренсо беше достатъчен за победата и за продължаване на страхотната му голова серия след пристигането му в Буенос Айрес. Той вече има четири попадения в първите четири мача от турнира Апертура, които помогнаха на „Ел Глобо“ да се позиционира в зоната за плейофите в началото на кампанията.

След няколко кратки престоя в Бразилия, България и Мексико той се озова в Испания, в редиците на Спортинг (Хихон). Там обаче не успя да се представи на добро ниво, като реализира едва два гола в 39-е мача, които изигра през двата сезона с червено-бялата фланелка.

Юноша на Норте Америка в родината си, той преминава през няколко клуба, преди да опита европейско приключение в ЦСКА в София. Там той даде достатъчно причини, за да бъде повикан в националния отбор на Еквадор, с който участва на Копа Америка през 2021 и 2024 г., и дори попадна в полезрението на Ривър Плейт, без обаче трансферът да се осъществи.

„Това е нещо необяснимо, а да преживявам това, което преживявам сега... Не ми беше лесно през последните месеци, но продължих да работя и се появи предизвикателството да дойда тук, в голям клуб с огромна публика. Надявам се да бъда на висота“. С тези думи нападателят описа възходите и паденията, през които е преминал по време на престоя си в Астурия, и сладкия момент, на който се радва в момента и който носи толкова много на Уракан.

