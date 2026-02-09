ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция по случая "Дейвид Пастор", който е бил задържан тази нощ след пътен инцидент в района на булевард "Симеоновско шосе" в София. Тестването с дрегер от страна на полицейския екип е отчело 2.32 промила алкохол.

"Във връзка със случая с футболиста на ЦСКА Дейвид Пастор, ръководството на клуба държи да информира обществеността, че ЦСКА оказва пълно съдействие на органите на реда по изясняване на всички обстоятелства около снощния инцидент и участието на бразилския защитник в него. ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор. Отново подчертаваме, че за нас подобни прояви са недопустими и неприемливи. Убедени сме, че Пастор, както и останалите футболисти на ЦСКА, в бъдеще ще докажат на терена и извън него, че осъзнават сериозната отговорност към клуба, неговите многобройни привърженици и българското общество като цяло", написаха "червените" от Борисовата градина.

Sportal.bg научи, че в последно време Дейвид Пастор е в много труден личен период - през миналата седмица е починала майката на футболиста, който по обясними причини е пропуснал погребението ѝ. На вчерашната дата пък е бил рожденият ѝ ден. Разбира се, това по никакъв начин не оневинява бразилеца относно деянието му.