ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

  • 10 фев 2026 | 08:15
  • 7386
  • 10
ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми
ЦСКА посреща ЦСКА 1948 в първия четвъртфинал за Sesame Купа на България. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" започва в 18:00 часа с първия съдийски сигнал на Радослав Гидженов. Двубоят ще бъде решен след 90, 120 минути или изпълнения на дузпи.

ЦСКА се намира в явен подем, откакто Христо Янев замени Душан Керкез на треньорския пост - отборът вече е пети в първенството, с равни точки с четвъртия Черно море. "Армейците" стартираха с победа след зимната пауза, побеждавайки с 3:1 Арда (Кърджали) в София. Попаденията за "червените" във вратата на Анатолий Господинов вкараха Йоанис Питас, Лумбард Делова и Лео Перейра, който затанцува самба след своя точен удар. Любопитно е, че срещу Арда Янев остави голмайстора Леандро Годой сред резервите.

ЦСКА с позиция за ареста на Пастор
ЦСКА с позиция за ареста на Пастор

Вчера "армейците" бяха разтърсени от скандал, след като десният бек на тима Дейвид Пастор участва в ПТП в столицата, а полицейският дрегер отчете 2.32 промила алкохол. Клубът от Борисовата градина осъди поведението на задържания футболист, който със сигурност ще отнесе солена глоба за деянието си.

Ето'о виси за мача с ЦСКА 1948
Ето'о виси за мача с ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 също се намира в игрови възход, като и момчетата на Иван Стоянов започнаха с успех подновяването на шампионата. "Червените" от Бистрица взеха трите точки срещу Монтана на стадион "Огоста", където победата за гостите дойде след автогол на Жоржиньо Соарес в началото.

Лошата новина се потвърди: нов в ЦСКА 1948 аут за поне 6 месеца след 40 секунди на терена в Монтана, ето как го контузиха (видео)
Лошата новина се потвърди: нов в ЦСКА 1948 аут за поне 6 месеца след 40 секунди на терена в Монтана, ето как го контузиха (видео)

ЦСКА 1948 обаче даде скъпа жертва на лошия терен в Монтана, когато още в първите секунди се контузи новото попълнение Бернардо Коуто. Последвалите прегледи показаха, че атакуващият футболист има скъсана връзка и ще бъде аут от терените до есента. Последните няколко мача между двата отбора носят лоши спомени на ЦСКА - загубеният бараж за Европа, след който феновете искаха да линчуват играчите на тогавашния наставник Стамен Белчев, и срещата на "Армията" с пропуснатата дузпа на Иван Турицов в добавеното време.

Найденов се шегува с Пастор: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно
Найденов се шегува с Пастор: Наздраве, Майсторе! Пием грамотно

ЦСКА - ЦСКА 1948

Съдия: Радослав Гидженов
Начало: 18:00 часа
Стадион: "Васил Левски", София

