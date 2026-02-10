ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

ЦСКА посреща ЦСКА 1948 в първия четвъртфинал за Sesame Купа на България. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" започва в 18:00 часа с първия съдийски сигнал на Радослав Гидженов. Двубоят ще бъде решен след 90, 120 минути или изпълнения на дузпи.

ЦСКА се намира в явен подем, откакто Христо Янев замени Душан Керкез на треньорския пост - отборът вече е пети в първенството, с равни точки с четвъртия Черно море. "Армейците" стартираха с победа след зимната пауза, побеждавайки с 3:1 Арда (Кърджали) в София. Попаденията за "червените" във вратата на Анатолий Господинов вкараха Йоанис Питас, Лумбард Делова и Лео Перейра, който затанцува самба след своя точен удар. Любопитно е, че срещу Арда Янев остави голмайстора Леандро Годой сред резервите.

Вчера "армейците" бяха разтърсени от скандал, след като десният бек на тима Дейвид Пастор участва в ПТП в столицата, а полицейският дрегер отчете 2.32 промила алкохол. Клубът от Борисовата градина осъди поведението на задържания футболист, който със сигурност ще отнесе солена глоба за деянието си.

ЦСКА 1948 също се намира в игрови възход, като и момчетата на Иван Стоянов започнаха с успех подновяването на шампионата. "Червените" от Бистрица взеха трите точки срещу Монтана на стадион "Огоста", където победата за гостите дойде след автогол на Жоржиньо Соарес в началото.

ЦСКА 1948 обаче даде скъпа жертва на лошия терен в Монтана, когато още в първите секунди се контузи новото попълнение Бернардо Коуто. Последвалите прегледи показаха, че атакуващият футболист има скъсана връзка и ще бъде аут от терените до есента. Последните няколко мача между двата отбора носят лоши спомени на ЦСКА - загубеният бараж за Европа, след който феновете искаха да линчуват играчите на тогавашния наставник Стамен Белчев, и срещата на "Армията" с пропуснатата дузпа на Иван Турицов в добавеното време.

ЦСКА - ЦСКА 1948

Съдия: Радослав Гидженов

Начало: 18:00 часа

Стадион: "Васил Левски", София