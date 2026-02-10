Христо Янев определи групата на ЦСКА, един от новите попадна за първи път в нея

ЦСКА обяви групата си за двубоя с ЦСКА 1948. Двата тима се изправят един срещу друг днес в 1/4-финален сблъсък от Sesame Купа на България. Срещата стартира в 18:00 часа.

От групата очаквано отпада Дейвид Пастор, който беше задържан да шофира в нетрезво състояние и към момента е в ареста. За първи път място сред избраниците на Христо Янев намира едно от новите попълнения Алехандро Пиедраита. Крилото лекуваше травма и не взе участие в предния мач на “червените” с идеята да бъде запазен за днешния сблъсък.

Ето групата на ЦСКА:

21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 91. Алекс Тунчев, 3. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 8. Дейвид Сегер, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас