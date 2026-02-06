Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Монтана 0:0 ЦСКА 1948, новата звезда на "червените" се контузи след само 40 секунди игра

Монтана 0:0 ЦСКА 1948, новата звезда на "червените" се контузи след само 40 секунди игра

  • 6 фев 2026 | 15:17
  • 5211
  • 6
Монтана 0:0 ЦСКА 1948, новата звезда на "червените" се контузи след само 40 секунди игра

Монтана и ЦСКА 1948 играят един срещу друг в двубой от 20-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на "Огоста" към момента е 0:0.

Гостите ще се надяват да спечелят три точки, с които да скъсят разликата до първото място. Впечатление прави, че от първата минута за "червените" стартира Атанас Илиев, а не голмайсторът на есенния дял в родния шампионат Мамаду Диало.

Двубоят не стартира никак положително за “червените” след около 40 секунди игра Иван Стояно трябваше да прави принудителна смяна. Жоржиньо Соарес се сблъска с Бернардо Коуто вследствие на което новото попълнение на ЦСКА 1948 получи травма. Португалецът беше изнесен на носилка, а на негово място влезе Флориан Кребс.

МОНТАНА 0:0 ЦСКА 1948

Стартови състави:

Монтана: 30. Васил Симеонов, 16. Давид Сиера, 13. Жоржиньо Соарес, 5. Ивайло Марков, 18. Костадин Илиев, 24. Ангелос Тсингарас, 23. Антон Тунгаров, 7. Борис Димитров, 14. Димитър Буров, 20. Умаро Балде, 17. Иван Коконов;

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Даниел Медина, 88. Адама Траоре, 21. Лаша Двали, 15. Фурат Солтани, 8. Йоан Манян, 7. Бернардо Коуто, 20. Браян Собреро, 17. Хосе Мартинес, 77. Елиас Франко, 9. Атанас Илиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

Лекарят на националния отбор с престижно отличие от УЕФА

  • 6 фев 2026 | 10:20
  • 743
  • 0
Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

Ясен Петров: Трябва да видим как от невъзможното да направим възможно

  • 6 фев 2026 | 10:14
  • 1414
  • 3
Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

Анжело Мартино може да пропусне битката с ЦСКА 1948

  • 6 фев 2026 | 10:12
  • 1434
  • 2
Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

Босът на Ботев даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито

  • 6 фев 2026 | 09:04
  • 1801
  • 5
Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

Светлин Станчев: Мачовете ни с Рилци са зрелищни

  • 6 фев 2026 | 09:00
  • 887
  • 0
Теодор Стефанов: Целта е ясна

Теодор Стефанов: Целта е ясна

  • 6 фев 2026 | 08:55
  • 726
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 14:55
  • 2555
  • 1
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 15299
  • 56
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 9364
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 8768
  • 22
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 11913
  • 7