Монтана 0:0 ЦСКА 1948, новата звезда на "червените" се контузи след само 40 секунди игра

Монтана и ЦСКА 1948 играят един срещу друг в двубой от 20-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на "Огоста" към момента е 0:0.



Гостите ще се надяват да спечелят три точки, с които да скъсят разликата до първото място. Впечатление прави, че от първата минута за "червените" стартира Атанас Илиев, а не голмайсторът на есенния дял в родния шампионат Мамаду Диало.

Двубоят не стартира никак положително за “червените” след около 40 секунди игра Иван Стояно трябваше да прави принудителна смяна. Жоржиньо Соарес се сблъска с Бернардо Коуто вследствие на което новото попълнение на ЦСКА 1948 получи травма. Португалецът беше изнесен на носилка, а на негово място влезе Флориан Кребс.

МОНТАНА 0:0 ЦСКА 1948

Стартови състави:

Монтана: 30. Васил Симеонов, 16. Давид Сиера, 13. Жоржиньо Соарес, 5. Ивайло Марков, 18. Костадин Илиев, 24. Ангелос Тсингарас, 23. Антон Тунгаров, 7. Борис Димитров, 14. Димитър Буров, 20. Умаро Балде, 17. Иван Коконов;

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 2. Даниел Медина, 88. Адама Траоре, 21. Лаша Двали, 15. Фурат Солтани, 8. Йоан Манян, 7. Бернардо Коуто, 20. Браян Собреро, 17. Хосе Мартинес, 77. Елиас Франко, 9. Атанас Илиев.