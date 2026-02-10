Барселона и Суперлигата на Флорентино Перес - една невъзможна любов

Пет години бяха нужни на Барселона, за да се оттегли от проекта за Суперлигата, анализират испанските медии.

Барселона окончателно загърби Суперлигата, Реал Мадрид остана сам

Миналата събота Жоан Лапорта, който вчера подаде оставка и ще се кандидатира за нов мандат начело, затвори кръга и заяви, че каталунският клуб окончателно се оттегля от проекта. На 27 октомври 2020 г. пък неговият предшественик Жозеп Мария Бартомеу с последното си решение като президент реши каталунците да участват. Това обаче вече е минало свършено.

Барселона няма да плаща неустойка за напускането на Суперлигата, уточнява мадридския "Ас". Символично е, че последното решение на Бартомеу като президент беше влизането в турнира, а това на Лапорта (поне в този му мандат) – излизането.

В онзи октомврийски ден, в прощалната си реч, Бартомеу изненадващо обяви: "На вчерашното заседание на борда бяха одобрени изискванията за участие в европейска Суперлига. Решението за участие в надпреварата ще трябва да бъде ратифицирано от следващото Общо събрание. Можем с гордост да кажем, че сме най-ценният клуб в света. Постигнахме го, изпреварвайки големи магнати и държави, запазвайки клуба в ръцете на неговите членове“.

Пет години по-късно Жоан Лапорта, в един от последните си актове като президент съобщи, че Барса е извън проекта.

Отношението на Лапорта към Суперлигата премина през няколко етапа. Първоначално той я критикуваше, но постепенно смекчи резервите си, докато не се превърна в един от най-големите защитници на каузата заедно с Реал Мадрид. Това бяха драматични времена за клубната хазна и в турнира се виждаше много апетитен източник на финансиране.

🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Barcelona will NOT pay a single euro as compensation for exiting the European Super League. When Joan Laporta signed the agreement, a clause was included allowing the club to leave the project at any time without any financial penalty. [@martinezferran]… pic.twitter.com/OzNtZlK7u9 — BarçaTimes (@BarcaTimes) February 7, 2026

С течение на времето обаче страстта охладня и Лапорта постепенно започна да се дистанцира, подобно на останалите клубове, които първоначално подкрепиха идеята, докато накрая не се оттегли окончателно.

Сътрудничеството с Реал Мадрид в рамките на проекта, продължило почти четири години, вече е история. През този период Барселона си осигури своеобразен пакт за ненападение от страна на „белия балет“ по въпроси като регистрацията на играчи, тавана на заплатите и кредитите за изграждането на новия „Камп Ноу“.

Сега Лапорта изостави Флорентино Перес като единствен член на екипажа на носеща се по течението лодка и се качи на луксозната яхта на УЕФА, управлявана от Александър Чеферин, и на Асоциацията на европейските клубове (ECA) на собственика на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи, някогашен голям враг на Барса.

И всичко това, без да се налага да плаща неустойка от 300 милиона евро, както потвърдиха от Барселона, за напускането на един потъващ кораб, след като 70% от клубовете вече са се отказали от него.

Сбогуването със Суперлигата, когато тя вече беше смъртно ранена, и завръщането под крилото на Асоциацията на европейските клубове е също така начин да се благодари на УЕФА, че онази глоба от 60 милиона евро за нарушаване на Финансовия феърплей беше намалена „само“ на 15, уточнява и "Мундо Депортиво".

Сега Жоан Лапорта може да се съсредоточи върху кампанията си за нов мандат начело на Барселона. А Суперлигата и каталунският клуб са историята на една невъзможна любов.