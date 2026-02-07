Барселона окончателно загърби Суперлигата

От Барселона обявиха окончателното си оттегляне от проекта за европейска Суперлига. В официално съобщение, публикувано на уебсайта на клуба, каталунците информират, че вече са уведомили официално за своето оттегляне както компанията European Super League Company, така и останалите клубове, които бяха част от инициативата.

С този ход клубът слага край на участието си в проект, който стартира през 2021 г. с амбицията да реформира европейския футбол, но от самото начало беше посрещнат със силна институционална и обществена съпротива.

Барса не навлиза в подробности относно мотивите за решението си, но подчертава, че то вече е официално съобщено на всички замесени страни.

Така ръководеният от Жоан Лапорта клуб окончателно се присъединява към настоящата състезателна рамка на европейския футбол, съсредоточена около турнирите, организирани от УЕФА. С това се затваря една глава, която през последните години предизвика множество вътрешни и външни дебати.

Краткото съобщение гласи следното:

„ФК Барселона информира, че днес официално уведоми EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY и клубовете, които са част от нея, за своето оттегляне от проекта за европейска Суперлига.“

