Официално: Суперлигата заведе иск срещу УЕФА за милиарди и разясни подробно формата на турнира

Компанията A22, която стои зад проекта за Суперлигата, официално подаде съдебен иск срещу УЕФА. Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес също потвърди по време на Общото събрание на клуба, че са предприети необходимите правни стъпки. Общата сума на иска надхвърля 4,5 милиарда евро, като по-голямата част от тази сума е предявена от страна на Реал Мадрид. Освен това Суперлигата предприема и следваща стъпка: не само ще търси обезщетение за нанесени щети, но и е изпратила писмо до президента Александър Чеферин. В него се настоява той да изпълни решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) и да одобри Суперлигата, както се посочва в текста на писмото, до което получиха достъп испански и други европейски медии.

Реал Мадрид иска астрономическо обезщетение заради Суперлигата

През декември 2024 г. A22, промоутърът на Суперлигата, изпрати писмо, в което поиска от УЕФА да признае лигата Unify. Това искане остана без отговор, но след него започнаха преговори, които в крайна сметка не доведоха до споразумение. Поради тази причина, този път с още едно благоприятно съдебно решение в своя полза и с иск за 4,5 милиарда евро на масата, A22 отново настоява за официално признаване на Unify League от страна на УЕФА.

В месеците след представянето на писмото за признаване, A22 проведе обширни преговори с УЕФА в търсене на компромис и избягване на нови конфликти. „Въпреки нашите значителни отстъпки, споразумение не беше постигнато. Вследствие на това, с настоящото писмо повтаряме искането си за официално признаване от страна на УЕФА на нашето предложение (променено, за да отрази гореспоменатите преговори) възможно най-скоро и при всички случаи не по-късно от 8 седмици от датата на това писмо“, се казва дословно в съобщението, изпратено до централата на УЕФА в Нион (Швейцария).

В писмото A22 подробно излага какво е договаряла с УЕФА през последната година, без да бъде постигнато споразумение. Според компанията това е било маневра за печелене на време и забавяне на старта на Суперлигата. Поради тази причина се настоява УЕФА да компенсира причинените до момента щети и вреди, без това да означава отказ от стартирането на турнира.

Седем месеца преговори в детайли

Промоутърът на Суперлигата уточнява, че е седнал на масата за преговори, „за да предложи съвместно договорено решение, което би осигурило значителни ползи за феновете, играчите и клубовете. През този 7-месечен период се съсредоточихме върху ограничен и много специфичен набор от ключови цели, които са в основата на нашите дейности от 2021 г. насам“.

Европейската Суперлига ще стартира през 2025 г.

За да постигне споразумение, Суперлигата е предложила на УЕФА следните подобрения:

Промени във формата:



Суперлигата не е предлагала промени в настоящия процес на класиране за клубните турнири на УЕФА, нито в тристепенната структура на турнирите (Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите). Предложението е било 36-те клуба, участващи в груповата фаза на Шампионската лига, да бъдат разделени на две групи по 18 (базирани основно на клубния коефициент на УЕФА). Клубовете ще играят само в рамките на своите групи по време на тази фаза, като най-добре представилите се ще продължат към елиминационната фаза или плейофите. Всички участващи клубове ще запазят възможността да спечелят турнира. УЕФА е отхвърлила тази промяна.



Управление:



Суперлигата не е предлагала промяна на настоящата управленска структура, включително EFC (преди ECA) и органите за вземане на решения на УЕФА. Вместо това е предложено да се добави Управителен съвет, съставен от мнозинство от участващите клубове, както и представители на играчите, УЕФА и EFC. Този съвет би имал право на вето върху промени във формата, разпределението на приходите и решения, засягащи търговските и спортните аспекти на състезанието. УЕФА е отхвърлила и това предложение.



Платформата Unify:



Въпреки че идеята за разпространение чрез платформата се е харесала на УЕФА, както потвърди Жоан Лапорта в интервю през юли 2025 г., в което разкри някои детайли от преговорите, идеята за безплатен футбол също е била отхвърлена от УЕФА.

Изправена пред тази ситуация, Суперлигата смята, че няма друго решение освен да поиска обезщетение за щети, както и признаване на своя турнир.

Играчите ще имат думата в Суперлигата

В писмото си Суперлигата описва създаването на Управителен съвет на Unify League, който ще бъде съставен по следния начин: 14 представители на участващите клубове, трима представители на играчите и трима представители на УЕФА/ФИФА.

Футболистите често са изключвани от процеса на вземане на решения, но Суперлигата цели да ги включи в своя модел на управление. През последните месеци се надигнаха сериозни критики относно пренатоварения календар с мачове и състезания, както и негативното му въздействие върху здравето на играчите. С осигуряването на присъствие на футболисти в управителните органи, Суперлигата отговаря на едно широко разпространено сред тях усещане.

Форматът „Супер-Шампионска лига“: 36 клуба в елита, разделени в две групи

Суперлигата се отказва от предложените досега формати и възприема този, който е договаряла през последните месеци. Новият модел е тип „Супер-Шампионска лига“ с 36 клуба, разпределени в две групи. В най-високото ниво, Unify Star League, отборите ще бъдат разделени по следния начин:

Група А (18 клуба): Шампионът на Star League, шампионите на шестте най-силни национални първенства (според коефициента на страните на UEFA) и 11-те клуба с най-висок клубен коефициент на UEFA сред останалите класирали се отбори. Група Б (18 клуба): Останалите 18 класирали се клуба.

По време на груповата фаза клубовете ще играят мачове в рамките на своите групи. Най-добре представилите се ще продължат към елиминационната фаза или плейофен кръг. Първите шест отбора от група А и първите два от група Б ще се класират директно за осминафиналите. Следващите осем отбора от всяка група ще играят помежду си в предварителен елиминационен кръг (шестнадесетини).

Този модел ще бъде приложен и в другите две дивизии на Суперлигата – втора и трета. Методът за класиране за трите състезания остава непроменен: чрез представяне в националните първенства и при запазване на същите пропорции.