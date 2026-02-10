Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Чикаго Файър предложи 2-годишен договор на Левандовски

Чикаго Файър предложи 2-годишен договор на Левандовски

  • 10 фев 2026 | 05:17
  • 468
  • 0
Чикаго Файър предложи 2-годишен договор на Левандовски

Американският Чикаго Файър продължава с опитите си да привлече нападателя на Барселона Роберт Левандовски. Полякът може да стане свободен агент след края на сезона.

Първоначалните контакти между клуба от МЛС и обкръжението на 37-годишния голмайстор са се състояли в края на миналата година. През ноември съпругата на Левандовски е посетила Чикаго, като дори е оглеждала потенциално жилище.

Левандовски обмисля преминаване в МЛС
Левандовски обмисля преминаване в МЛС

В началото на декември делегация на Чикаго Файър е била в Барселона, а преди няколко седмици известният футболен агент Пини Захави, който представлява нападателя, се е срещнал в Лондон със собственика на американския клуб Джо Мансуето.

В резултат на тези разговори Чикаго Файър е предложил на Левандовски двугодишен договор със заплата, отговаряща на статута му на световна суперзвезда.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Динамо (Б) пропусна да стъпи на върха

Динамо (Б) пропусна да стъпи на върха

  • 10 фев 2026 | 03:44
  • 379
  • 0
Домакинска загуба закотви Велков и Вейле на дъното

Домакинска загуба закотви Велков и Вейле на дъното

  • 10 фев 2026 | 03:12
  • 427
  • 0
Апоел (Беер Шева) надви основния си конкурент

Апоел (Беер Шева) надви основния си конкурент

  • 10 фев 2026 | 02:41
  • 621
  • 0
Стивън Петков в Испания: Силата ми е в наказателното поле

Стивън Петков в Испания: Силата ми е в наказателното поле

  • 10 фев 2026 | 06:16
  • 1398
  • 1
Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

Късна драма на "До Драгао": Спортинг не позволи на Порто да капарира титлата

  • 10 фев 2026 | 00:55
  • 3148
  • 0
Виляреал разгроми Еспаньол и настигна Атлетико Мадрид

Виляреал разгроми Еспаньол и настигна Атлетико Мадрид

  • 10 фев 2026 | 00:12
  • 1287
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

  • 9 фев 2026 | 19:01
  • 8785
  • 46
Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

Карабельов подписва с родния клуб на Ибрахимович

  • 9 фев 2026 | 21:43
  • 14784
  • 13
Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

Признание: Илия Груев е номиниран за Играч на кръга в Премиър лийг

  • 9 фев 2026 | 23:20
  • 5461
  • 5
БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

БФС глоби Левски с 9600 евро заради обидите към ас на Лудогорец

  • 9 фев 2026 | 17:01
  • 15047
  • 148
Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

Един сантиметър разлика - ожесточената битка между Саръбоюков и Фурлани

  • 9 фев 2026 | 15:17
  • 12751
  • 2
Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

Пет комплекта медали бяха раздадени в третия ден на Олимпийските игри

  • 9 фев 2026 | 22:30
  • 24397
  • 10