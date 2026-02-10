Чикаго Файър предложи 2-годишен договор на Левандовски

Американският Чикаго Файър продължава с опитите си да привлече нападателя на Барселона Роберт Левандовски. Полякът може да стане свободен агент след края на сезона.

Първоначалните контакти между клуба от МЛС и обкръжението на 37-годишния голмайстор са се състояли в края на миналата година. През ноември съпругата на Левандовски е посетила Чикаго, като дори е оглеждала потенциално жилище.

Левандовски обмисля преминаване в МЛС

В началото на декември делегация на Чикаго Файър е била в Барселона, а преди няколко седмици известният футболен агент Пини Захави, който представлява нападателя, се е срещнал в Лондон със собственика на американския клуб Джо Мансуето.

В резултат на тези разговори Чикаго Файър е предложил на Левандовски двугодишен договор със заплата, отговаряща на статута му на световна суперзвезда.

Снимки: Gettyimages