Наредиха Стоичков сред най-великите на Барса! Пуйол, Ривалдо, Марадона, Пеп, Роналдо и още куп легенди след "Ел Булгаро"

Испанското издание "Кодро" определи топ 50 на най-великите легенди в историята на Барселона. Най-големият български футболист Христо Стоичков, който навърши 60 години вчера, се нареди на престижната седма позиция. Пред Камата се нареждат единствено Лионел Меси, Ладислао Кубала, Роналдиньо, Йохан Кройф, Андрес Иниеста и Шави, подредени от първо до шесто място.

Зад родната суперзвезда останаха куп славни футболисти като Ривалдо, Карлес Пуйол, Ромарио, Роналд Куман, Луис Суарес, Диего Марадона, Пеп Гуардиола, Бернд Шустер, Жерард Пике, Михаел Лаудруп, Самуел Ето'о, Давид Вийя, Йохан Неескенс, Роналдо, Луис Суарес Мирамонтес, Неймар, Луис Енрике, Андони Субисарета, Тиери Анри и др.

Това е поредното признание за единствения българин избран от "Франс Футбол" сред 100-те най-велики футболисти в историята.

