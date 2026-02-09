Бивш съотборник на Меси: Ако печелехме с 4:0, без да е вкарал гол, той не беше доволен

Бившият защитник на Барселона Самюел Юмтити гостува в подкаста The Elevate House, в който говори по различни теми, свързани с периода си в клуба между 2016 и 2022 година.

За звездните си съотборници в Барселона

Бяха спечелили требъл: Ла Лига, Купата на краля и Шампионската лига, и въпреки това бяха хора, които идваха да говорят с теб за какви ли не неща. Още от първия ден се почувствах като у дома си. Андрес Иниеста, Серхио Бускетс, Неймар и дори Лионел Меси помагаха за интеграцията на новодошлите, което е силата на клуба. Иниеста е топ в човешко отношение. Даваш си сметка, че дори и да си спечелил всичко, няма смисъл да вярваш, че си по-добър от останалите.

За Лионел Меси

За мен има само един, който е най-добрият за всички времена. Това е Лео във всички отношения. Той е способен сам да спечели даден мач, а малцина го могат. Ако бяхме победили с 4:0, но не беше вкарал гол, той не беше доволен. В неговата глава беше ясно: той непрекъснато трябваше да бележи. Това е белег на големите. Той е убиец пред вратата. Знае кога да ускори и кога да намали темпото на играта. Винаги гледа наляво и надясно, проверявайки позициите на всички. Също така има времево предимство. Няма рецепта за спирането на Лео, той е непредсказуем. Преди онази победа с 6:1 в Париж Меси и Луис Суарес знаеха, че щяха да унищожат Пари Сен Жермен.

За Жерард Пике

Той е сред най-добрите защитници, с които съм играл. Не беше от най-трудолюбивите, защото беше физически подготвен, но също така имаше невероятен прочит на играта. Дори когато водехме с 3-4:0, той винаги искаше да тръгва напред, за да вкара гол.

За работната култура в Барселона

В Барса играчът се занимава само с футбол. Всичко останало е уредено, което ти позволява да се концентрираш. Не ходехме на хотел в деня преди мача. Вместо това пристигахме на стадиона два часа преди началото. Правят те отговорен и се отнасят към теб като с професионалист. Във Франция, когато подпишат първия си договор, някои хора вече много си вярват. Това обаче не е така в Барса. Хората бяха обикновени и идваха на тренировки в облекла на техните спонсори. Това те държи здраво стъпил на земята.

За Ламин Ямал

Той вече е сред най-добрите играчи в света, но трябва да запази това постоянство до края на сезона. Ако продължава да е на това ниво, а както знаят всички, той е много дсъсредоточен и фокусиран, определено може да стане играчът, когото всички очакват да спечели титлата за най-добър футболист в света.

Снимки: Gettyimages