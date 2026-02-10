Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Общо девет комплекта с медали ще бъдат раздадени в днешния четвърти ден на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина 2026.

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Нови олимпийски шампиони днес ще има в смесената щафета в шорттрека, спринтовете за мъже и жени в ски бягането, мъжкия слоупстайл в ските свободен стил, индивидуалния старт на 20 километра за мъже в биатлона, женската отбора комбинация в алпийските ски, кърлинга за смесени двойки, спускането с шейни за жени и в смесената отборна надпревара по ски скок от малка шанца. Разбира се, финалите в тези дисциплини няма да бъдат единствените събития, които са предвидени в днешната програма на Олимпийските игри.