  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Шведска доминация в спринта при жените в ски бягането

Шведска доминация в спринта при жените в ски бягането

  • 10 фев 2026 | 15:08
  • 282
  • 0
Шведска доминация в спринта при жените в ски бягането

Шведката Лин Сван триумфира в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски бягане при жените в Милано-Кортина. Сван спечели златния медал след доминантно представяне с време 4:03.05 минути. Призовата тройка също бе изцяло шведска, след като втора се нареди защитаващата титлата си и златна медалистка от последните три Световни първенства в спринта Йона Сундлинг. Голямата фаворитка остана на 1.59 секунди от Сван.

Бронзовият медал заслужи олимпийската вицешампионка от Пекин 2022 Мая Далквист (Швеция), която завърши на 4.83 секунди от победителката.

Топ 6 във финала на спринта при жените допълниха още две норвежки – Джули Дривенес (на 8.69) и Кристине Скистад (на 29.42) и американката Джулия Кърн, финиширала на 40.36 секунди от шампионката.

Бронзовата медалистка от предишните Игри Джесика Дигинс (САЩ) остана четвърта в своя четвъртфинал и не успя да се класира за полуфиналите.

Българката Калина Недялкова отпадна в квалификациите с време 4:21.14 минути и се нареди на 73-а позиция в крайното класиране.

ски бягане, спринт класически стил, жени: 
1. Лин Сван (Швеция) - 4:03.05 минути 
2. Йона Сундлинг (Швеция) - на 1.59 секунди
 3. Мая Далквист (Швеция) - на 4.83 
4. Джули Дривенес (Норвегия) - на 8.69
 5. Кристине Скистад (Норвегия) - 29.42 
6. Джулия Кърн (Норвегия) - 40.36 
------- 
73. КАЛИНА НЕДЯЛКОВА (БЪЛГАРИЯ) - 4:21.14 минути

Снимки: Gettyimages

