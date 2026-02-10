Шведска доминация в спринта при жените в ски бягането

Шведката Лин Сван триумфира в спринта на 1.6 километра класически стил на олимпийското състезание по ски бягане при жените в Милано-Кортина. Сван спечели златния медал след доминантно представяне с време 4:03.05 минути. Призовата тройка също бе изцяло шведска, след като втора се нареди защитаващата титлата си и златна медалистка от последните три Световни първенства в спринта Йона Сундлинг. Голямата фаворитка остана на 1.59 секунди от Сван.
Бронзовият медал заслужи олимпийската вицешампионка от Пекин 2022 Мая Далквист (Швеция), която завърши на 4.83 секунди от победителката.
Топ 6 във финала на спринта при жените допълниха още две норвежки – Джули Дривенес (на 8.69) и Кристине Скистад (на 29.42) и американката Джулия Кърн, финиширала на 40.36 секунди от шампионката.
Бронзовата медалистка от предишните Игри Джесика Дигинс (САЩ) остана четвърта в своя четвъртфинал и не успя да се класира за полуфиналите.
Българката Калина Недялкова отпадна в квалификациите с време 4:21.14 минути и се нареди на 73-а позиция в крайното класиране.
ски бягане, спринт класически стил, жени:
1. Лин Сван (Швеция) - 4:03.05 минути
2. Йона Сундлинг (Швеция) - на 1.59 секунди
3. Мая Далквист (Швеция) - на 4.83
4. Джули Дривенес (Норвегия) - на 8.69
5. Кристине Скистад (Норвегия) - 29.42
6. Джулия Кърн (Норвегия) - 40.36
73. КАЛИНА НЕДЯЛКОВА (БЪЛГАРИЯ) - 4:21.14 минути
