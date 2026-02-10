Ариана Фонтана стана първата спортистка с медали на шест Зимни олимпийски игри

Италианската състезателка по шорттрек Ариана Фонтана стана първата спортистка, спечелила медали на шест Зимни олимпийски игри. По-рано днес тя завоюва златото в смесената щафета на домакините в Милано-Кортина 2026.

С тази победа Фонтана стана трикратна олимпийска шампионка, след като преди това взе злато на 500 метра в Пьончан 2018 и Пекин 2022. Тя има четири сребърни отличия от Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022, както и пет бронзови.

Първият спортист, спечелил медали на шест Зимни олимпийски игри, е италианският състезател по шейни Армин Цьогелер, който има отличия на всички Олимпиади от 1994 до 2014 година. Германската състезателка по конен спорт Изабел Верт е начело по брой отличия, като взе злато и на седемте Игри, на които е участвала (1992, 1996, 2000, 2008, 2016, 2020 и 2024 година).

35-годишната Фонтана има 17 медала от Световни първенства по шорттрек и е 25-кратна европейска шампионка. Общо в кариерата си тя в завоювала 29 златни, 24 сребърни и 22 бронзови медали от Олимпийски игри, Световни и Европейски шампионати.

