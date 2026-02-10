Популярни
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 2218
  • 2
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

След като вчера участие в Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина взе само един българин в лицето на Владимир Зографски, който се класира на 32-ро място в състезанието по ски скок от малката шанца, днес предстои доста по натоварен ден за България.

Общо седем ще са нашите представители в състезанията по ски бягане и биатлон. На стадиона за ски бягане във Вал ди Фиеме ще видим Калина Недялкова, Марио Матиканов и Даниел Пешков, които ще участва в спринта в класически стил. Квалификациите там стартират в 10:15 часа българско време, а финалите са предвидени за 12:45 часа.

От 14:30 часа ще стартира и индивидуалното състезание на 20 километра в биатлона при мъжете, където България ще бъде представена от четирима биатлонисти. Участие в състезанието ще вземат Антон Синапов, Благой Тодев, Владимир Илиев и Константин Василев.

Снимки: Gettyimages

