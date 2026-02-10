Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Австрийките Ариане Редлер и Катарина Хубер спечелиха олимпийската титла в отборната алпийска комбинация при жените, а американките Брийзи Джонсън и Микаела Шифрин, които бяха сочени за фаворитки за златото, останаха без медал.

Редлер даде втори резултат в спускането, а Хубер бе десета в слалома, но втората част на състезанието се оказа много по-предизвикателна и цели осем състезателки отпаднаха, сред тях и олимпийската шампионка в слалома от Пекин 2022 Петра Влъхова, за която това бе първи старт от близо две години. Австрийките финишираха с време от 2:21.66 минути и изпревариха само с 0.05 секунди тима на Германия, представен от Кира Вайдле-Винкелман и Ема Айхер.

Вайдле-Винкелман бе шеста след спускането, но Айхер, която преди дни взе среброто в индивидуалното спускане, даде най-добрия резултат в слалома, който бе 44.38 секунди.

Бронзовият медал стана притежание на американската двойка Жаклин Уайлс и Пола Молцан, която завърши на 0.25 секунди от победителките. Сензационно, другата американска двойка, в която бяха събрани олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън и най-успешната скиорка в историята на Световната купа Микаела Шифрин, приключи на четвърто място. Джонсън бе лидер след спускането с 1:36.59 минути, но в слалома Шифрин допусна нетипично много грешки и в крайна сметка тяхната двойка финишира на 0.31 секунди от победителките.

Петото място заеха австрийките Корнелия Хютер и Катарина Трупе, а в топ 6 влязоха и швейцарките Жасмин Флюри и Уенди Холденер.

Крайно класиране в отборната алпийска комбинация при жените:

1. Австрия (Ариане Редлер и Катарина Хубер) - 2:21.66 минути

2. Германия (Кира Вайдле-Винкелман и Ема Айхер) - на 0.05 секунди

3. САЩ (Жаклин Уайлс и Пола Молцан) - на 0.25 секунди