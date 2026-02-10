Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Червено дерби за Купата - всичко или нищо за ЦСКА и ЦСКА 1948
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

  • 10 фев 2026 | 16:32
  • 696
  • 0
Изненада в алпийската комбинация при жените: Фаворитките Джонсън и Шифрин останаха без медал

Австрийките Ариане Редлер и Катарина Хубер спечелиха олимпийската титла в отборната алпийска комбинация при жените, а американките Брийзи Джонсън и Микаела Шифрин, които бяха сочени за фаворитки за златото, останаха без медал.

Редлер даде втори резултат в спускането, а Хубер бе десета в слалома, но втората част на състезанието се оказа много по-предизвикателна и цели осем състезателки отпаднаха, сред тях и олимпийската шампионка в слалома от Пекин 2022 Петра Влъхова, за която това бе първи старт от близо две години. Австрийките финишираха с време от 2:21.66 минути и изпревариха само с 0.05 секунди тима на Германия, представен от Кира Вайдле-Винкелман и Ема Айхер.

Вайдле-Винкелман бе шеста след спускането, но Айхер, която преди дни взе среброто в индивидуалното спускане, даде най-добрия резултат в слалома, който бе 44.38 секунди.

Бронзовият медал стана притежание на американската двойка Жаклин Уайлс и Пола Молцан, която завърши на 0.25 секунди от победителките. Сензационно, другата американска двойка, в която бяха събрани олимпийската шампионка в спускането Брийзи Джонсън и най-успешната скиорка в историята на Световната купа Микаела Шифрин, приключи на четвърто място. Джонсън бе лидер след спускането с 1:36.59  минути, но в слалома Шифрин допусна нетипично много грешки и в крайна сметка тяхната двойка финишира на 0.31 секунди от победителките.

Петото място заеха австрийките Корнелия Хютер и Катарина Трупе, а в топ 6 влязоха и швейцарките Жасмин Флюри и Уенди Холденер.

Крайно класиране в отборната алпийска комбинация при жените: 
1. Австрия (Ариане Редлер и Катарина Хубер) - 2:21.66 минути 
2. Германия (Кира Вайдле-Винкелман и Ема Айхер) - на 0.05 секунди 
3. САЩ (Жаклин Уайлс и Пола Молцан) - на 0.25 секунди

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8310
  • 2
Строг режим за феновете на олимпиадата

Строг режим за феновете на олимпиадата

  • 10 фев 2026 | 17:02
  • 110
  • 0
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20591
  • 14
Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

Благой Тодев: На олимпиада само медалът има значение

  • 10 фев 2026 | 16:29
  • 1778
  • 0
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11708
  • 9
Владимир Илиев: Тежко състезание за мен, един изпуснат шанс на олимпийски игри

Владимир Илиев: Тежко състезание за мен, един изпуснат шанс на олимпийски игри

  • 10 фев 2026 | 16:12
  • 1923
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, Турицов се завръща, но не и Диало

  • 10 фев 2026 | 16:53
  • 6670
  • 9
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 4083
  • 4
Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 23495
  • 67
Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

Норвежец грабна златото в старта на 20 км в биатлона, Благой Тодев докосна Топ 20

  • 10 фев 2026 | 16:15
  • 11708
  • 9
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Силно представяне на Благой Тодев

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 20591
  • 14
Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

Девет златни медала ще бъдат раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето шампионите до момента

  • 10 фев 2026 | 17:10
  • 8310
  • 2