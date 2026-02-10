Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Словения защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок

Словения защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок

  • 10 фев 2026 | 22:15
  • 446
  • 0
Словения защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок

Словения защити олимпийската си титла в смесеното отборно състезание по ски скок. Словенският тим в състав Ника Водан, Анже Ланишек, Ника Превц и Домен Превц беше начело и в първия кръг, а с още едно силно представяне във финалния кръг събра 1069.2 точки, носейки първа титла за Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.

Златният медал за Словения подпечата лидерът в генералното класиране за Световната купа Домен Превц със скок от 102.0 метра, след който получи 141.5 точки във финалния кръг.

Домен и сестра му Ника Превц последваха пътя на по-големия си брат Петер Превц, който помогна на Словения да спечели златото в Пекин през 2022 година.

Със среброто в смесеното отборно състезание се поздрави Норвегия с 1038.3 точки. В норвежкия отбор личаха имената на новата олимпийска шампионка на малка шанца при жените Анна Одине Стрьом, Кристофер Ериксен Сундал, Ейрин Мария Квандал и Мариус Линдвик. Стрьм се отличи със скок от 101.0 метра във финалния кръг и допринесе за спечеленото отличие със 132.1 точки.

На трета позиция се нареди тимът на Япония в състав – бронзовата медалистка на малка шанца при жените Нозоми Маруяма, вторият в генералното класиране за Световната купа Рьою Кобаяши, Сара Таканаши и бронзовият медалист на малка шанца при мъжете Рен Никайдо. Япония завърши с общо 1034.0 точки.

Топ 6 допълниха отборите на Германия, Австрия и Финландия, със съответно 1032.8, 1027.8 и 938.0 точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

Норвегия продължава да води в класирането по медали на Милано - Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 22:30
  • 560
  • 0
Девет златни медала бяха раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето всички шампиони

Девет златни медала бяха раздадени в 4-тия ден на Милано – Кортина 2026, ето всички шампиони

  • 10 фев 2026 | 22:17
  • 11407
  • 3
Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

Украинска състезателка по ски бягане избухна в сълзи, защото се е изправила срещу рускиня

  • 10 фев 2026 | 22:01
  • 833
  • 3
Юлия Таубиц добави и олимпийска титла към колекцията си от златни медали в шейните

Юлия Таубиц добави и олимпийска титла към колекцията си от златни медали в шейните

  • 10 фев 2026 | 21:29
  • 399
  • 0
Дисквалифицираха две корейки в ски бягането заради забранено вещество върху ските

Дисквалифицираха две корейки в ски бягането заради забранено вещество върху ските

  • 10 фев 2026 | 21:17
  • 682
  • 0
Расмус и Изабела Врано изведоха Швеция до първа олимпийска титла за смесени двойки

Расмус и Изабела Врано изведоха Швеция до първа олимпийска титла за смесени двойки

  • 10 фев 2026 | 21:06
  • 706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

ЦСКА не даде шанс на ЦСКА 1948 и е на 1/2-финал за Купата, предстои нов "червен" сблъсък

  • 10 фев 2026 | 19:59
  • 98619
  • 480
Уест Хам 1:0 Манчестър Юнайтед, Соучек откри резултата

Уест Хам 1:0 Манчестър Юнайтед, Соучек откри резултата

  • 10 фев 2026 | 22:30
  • 5215
  • 11
Лийдс и Илия Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

Лийдс и Илия Груев прекъснаха перфектната серия на Челси при Росиниър, въпреки че губеха с 0:2 на "Стамфорд Бридж"

  • 10 фев 2026 | 23:29
  • 6453
  • 15
Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

Янев защити Пастор и каза какво е направил през подготовката, за да елиминира ЦСКА 1948

  • 10 фев 2026 | 20:27
  • 15321
  • 33
Звезда на ЦСКА излезе от ареста

Звезда на ЦСКА излезе от ареста

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 33235
  • 45
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Ето как се представиха нашите днес

  • 10 фев 2026 | 17:00
  • 28221
  • 24