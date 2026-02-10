Норвежецът Бирк Рууд е олимпийски шампион в слоупстайла на ски-свободен стил

Норвежецът Бирк Рууд спечели олимпийската титла в слоупстайла на ски-свободен стил на състезанието, което се проведе в Ливиньо. Така той спечели най-ценното отличие в дисциплината, след като е двукратен световен шампион в последните години - 2023 в грузинския курорт Бакуриани и през 2025 в швейцарския зимен център Енгадин. Бирк Рууд е олимпийски шампион от Пекин, но в дисциплината "Биг еър".

Рууд си осигури титлата с много силно представяне още в първия манш, като получи 86.28 точки от съдиите. Норвежецът направи предпазливи втори и трети рунд с по-малко трикове и точки, в които остана четвърти и десети, като не се наложи да поема повече рискове.

Втори остана олимпийският шампион от Пекин преди четири години Алекс Хол от САЩ. Той се движеше пети след първия манш, но направи силен втори с 85.75 точки, но се провали при третия си опит.

Бронзът е за новозеландецът Лука Херингтън, който изпревари конкурентите с много силен трети манш и 85.15 точки. Така в последния момент той изпревари швейцареца Андри Рагетли и шведа Йеспер Тядер, който бе бронзов медалист в слоупстайла от Пекин през 2022.

В журито отново бе българинът Константин Минчев като технически делегат на FIS, както и вчера при жените.

ски-свободен стил, слоупстайл мъже:

1. Бирк Рууд (Норвегия) - 86.28 точки

2. Алекс Хол (САЩ) - 85.75

3. Лука Харингтън (Нова Зеландия) - 85.15

Снимки: Gettyimages