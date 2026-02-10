Расмус и Изабела Врано изведоха Швеция до първа олимпийска титла за смесени двойки

Швеция спечели първата си олимпийска титла по кърлинг за смесени двойки, след като брат и сестра Расмус и Изабела Врано спечелиха трудно с 6:5 срещу САЩ на финала. Американците Кори Тийси и Кори Дропкин загубиха с обрат в последния енд, но за тях остава утешителната утеха да бъдат най-успешната американска двойка в кратката история на тази дисциплина на Олимпийски игри.

Шведите записаха две точки във втория енд, който остана най-резултатен дълго време. Американците бяха много близо да "откраднат" шестата част, но с последния камък Изабела Врано изби американски камък от центъра на кръговете и вместо да загубят точка, европейците спечелиха една и поведоха с 4:3.

Американците все пак направиха големия си удар. В седмия енд дългогодишният втори капитан на шведския отбор за мъже Расмус направи грешка със силен камък и изби два от червени от кръговете, което остави САЩ с шанс за три точки. Това обаче бе коригирано частично от сестра му, която намали точките до две и американците поведоха с 5:4.

Италианският отбор по кърлинг на смесени двойки е решен да се пребори за бронза

В последния осми енд дойде и най-големият момент в кариерата на Изабела. Двата отбора имаха по три камъка в кръговете, но нито един в центъра, а последният удар във финала бе за шведите. Изабела изкара камък на САЩ с прецизно плъзгане, Швеция получи две точки и заслужи първата си титла в кърлинга за смесени двойки.

По-рано през деня италианската двойка Стефания Константини и Амос Мозанер, които са шампиони от Пекин 2022, надвиха с 5:3 британците Дженифър Додс и Брус Муат и спечелиха бронзовите медали.

Кърлингът за смесени двойки е част от Олимпийските игри от Пьончан 2018.

Снимки: Gettyimages