Италиански триумф в смесената щафета в щорттрека

  • 10 фев 2026 | 15:01
  • 228
  • 0
Италиански триумф в смесената щафета в щорттрека

Италия спечели смесената щафета в шорттрека на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Италианците в състав Елиза Конфортола, Ариана Фонтана, Томас Надалини и Пиетро Сигел финишираха първи с време 2 минути 39,019 секунди пред своя публика в Милано.

Канада завърши втори (2:39,258), а трети останаха белгийците (2:39,353).

Звездата на италианския състав Ариана Фонтана спечели 12-ия си олимпийски медал и трети златен медал на шестите си зимни игри, с което удължи рекорда си за най-титулуваната състезателка в шорттрека за всички времена. Фонтана и италианският отбор доминираха във финала на смесената щафета за радост на шумната домакинска публика в първия финал в шоттрека на Олимпийските игри в Милано-Кортина. Фонтана даде преднина на италианците, а Пиетро Сигел на последен пост задържа аванса и финишира първи, завъртайки се назад, с което направи победата на Италия още по-атрактивна. Това е първата олимпийска победа на италианския отбор в смесената щафета. Тази дисциплина беше въведена за първи път на Олимпийските игри през 2022 г.

Щафетата на Нидерландия спечели финал "Б" с нов олимпийски рекорд в смесената щафета с време от 2:35,537 минути.

шорттрек, смесена щафета (двама мъже и две жени):

1. Италия (Елиза Конфортола, Ариана Фонтана, Томас Надалини и Пиетро Сигел) - 2.39,019 минути 
2. Канада - 2.39,258 
3. Белгия - 2.39,353

