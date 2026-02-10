Очаквайте на живо: Четирима българи в индивидуалния старт на 20 км в биатлона

Четирима българи са сред участниците в индивидуалния старт на 20 км при мъжете в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. Това са Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев. Надпреварата започва в 14:30 часа наше време.

Първи от нашите състезатели ще се пусне по трасето в Антерселва Константин Василев, който е със стартов №19. С №33 ще тръгне сребърният медалист от Световното първенство в Йостерсунд през 2019-а Владимир Илиев, вече на 38 години. С №63 по трасето ще потегли Благой Тодев, а последен от нашите ще стартира Антон Синапов - с №80.

В днешното състезание ще участват общо 89 биатлонисти.

Следете текущото състезание и класирането на българите ТУК!

Снимки: Imago