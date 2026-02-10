Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Очаквайте на живо: Четирима българи в индивидуалния старт на 20 км в биатлона

Очаквайте на живо: Четирима българи в индивидуалния старт на 20 км в биатлона

  • 10 фев 2026 | 14:00
  • 539
  • 0
Очаквайте на живо: Четирима българи в индивидуалния старт на 20 км в биатлона

Четирима българи са сред участниците в индивидуалния старт на 20 км при мъжете в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. Това са Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев. Надпреварата започва в 14:30 часа наше време.

Първи от нашите състезатели ще се пусне по трасето в Антерселва Константин Василев, който е със стартов №19. С №33 ще тръгне сребърният медалист от Световното първенство в Йостерсунд през 2019-а Владимир Илиев, вече на 38 години. С №63 по трасето ще потегли Благой Тодев, а последен от нашите ще стартира Антон Синапов - с №80.

В днешното състезание ще участват общо 89 биатлонисти.

Следете текущото състезание и класирането на българите ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Милано - Кортина 2026

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

Калина Недялкова се класира на 75-о място и отпадна в пресявките на спринта в ски-бягането

  • 10 фев 2026 | 10:58
  • 707
  • 2
Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

Олимпийското злато донесе на Юта безпрецедентен брой нови последователи

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 1443
  • 3
Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

Екатерина Дафовска: Поздравления за Тервел и семейството му, те дръпнаха много напред

  • 10 фев 2026 | 08:56
  • 692
  • 0
Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

Организаторите се извиниха заради инцидента с почетната стълбичка за фигурното пързаляне

  • 10 фев 2026 | 08:43
  • 1866
  • 0
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 6366
  • 2
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 16841
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

Веласкес: Готови сме да направим много добър мач и да спечелим

  • 10 фев 2026 | 10:45
  • 14493
  • 48
Пастор остава в ареста

Пастор остава в ареста

  • 10 фев 2026 | 08:29
  • 22537
  • 71
ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

ЦСКА срещу ЦСКА 1948: нажежено до червено, единият отбор ще изгърми

  • 10 фев 2026 | 08:15
  • 21139
  • 87
Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Натоварен ден за българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 10 фев 2026 | 07:30
  • 16841
  • 11
Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

Девет златни медала ще бъдат раздадени в днешния 4-ти ден на Милано – Кортина 2026

  • 10 фев 2026 | 07:45
  • 6366
  • 2