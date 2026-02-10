Популярни
Клаебо продължава да пише олимпийска история

  • 10 фев 2026 | 15:23
  • 586
  • 0
Клаебо продължава да пише олимпийска история

Йоханес Клаебо спечели олимпийската титла в спринта на 1.6 километра класически стил от турнира по ски-бягане в Милано-Кортина 2026. Така норвежецът заслужи седми златен медал и остана на един от най-доброто постижение за всички времена, което принадлежи на скибегачите Марит Бьорген и Боьрн Дели, както и на биатлониста Оле Ейнар Бьорндален.

Клаебо бе категоричен фаворит на финала и завърши на първото място за 3:39.74 минути, изпреварвайки Бен Огдън с 0.87 секунди, който записа най-добрия американски резултат в историята на спринта. Преди финала върховото постижение бе на Джеси Дигинс с бронзово отличие в Пекин 2022.

Трети с 3:46.55 минути бе норвежецът Оскар Вике, който заслужи подиум в дебюта си на 22-годишна възраст.

За Клаебо, който обра всички индивидуални титли и на Световното първенство през 2025, това е седма олимпийска титла и девети медал като цяло. Той е трикратен шампион само в индивидуалния спринт, но на 18 февруари ще има шанс да го направи и отборно. По-рано на Олимпийските игри Клаебо спечели първия си златен медал в дисциплината скиатлон.

Българите Даниел Пешков и Марио Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите в спринта и завършиха съответно на 73-о и 74-о място.

Класиране в спринта за мъже и българите в него:

1. Йоханес Клаебо (Норвегия)    - 3:39.74 минути

2. Бен Огдън (САЩ)              - на 0.87

3. Оскар Вике (Норвегия)        - на 6.81

4. Лаури Вуоринен (Финландия)   - на 11.65

5. Иржи Туз (Чехия)             - на 18.54

6. Ерик Валнес (Норвегия)       - на 34.84

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

73. ДАНЕИЛ ПЕШКОВ (БЪЛГАРИЯ)    - 3:37.69

74. МАРИО МАТИКАНОВ (БЪЛГАРИЯ)  - 3:37.97

Снимки: Gettyimages

