Карагър: Челната петица изглежда далеч за Ливърпул, не мисля, че Слот може да промени нещо

Ливърпул няма да стигне до местата в Премиър лийг, даващи право на участие в Шампионската лига през следващия сезон, категоричен е анализаторът на Sky Sports Джейми Карагър. Квоти ще получат поне пет отбора от Висшата лига, но мърсисайдци са шести с четири точки зад Челси.

Добрата новина за "червените" е това, че ще посрещнат Челси като домакини през месец май. Карагър, бивш капитан на отбора, не гледа оптимистично на шансовете на отбора.

"За да стигнат до тези позиции, трябва формата им да се промени коренно. Отборите пред тях са в инерция", заяви Карагър в анализа си за Sky Sports.

"Положението при тях не е добро. Челната петица изглежда твърде далеч, а разликата расте. Да, изоставането им може да бъде наваксано, но Ливърпул вече е длъжен да не спира да печели мачове в два турнира. Само така могат да спасят сезона", добави той.

"През голяма част от сезона допускаха грешки, които никога не виждаме от футболисти от такъв калибър. Вирджил ван Дайк в Борнемут, Алисон срещу Манчестър Сити… Не мога да повярвам, че вратар от този калибър взе такова решение при дузпата. Ако продължават по този начин, не ги виждам в Шампионската лига", каза още бившият капитан на "червените".

"Не мисля, че Арне Слот може да промени нещо. Просто този отбор е конструиран неправилно, не е стабилен и няма контрол", завърши Карагър.