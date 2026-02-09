Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Геи очаквал всичко, но не и това как бе посрещнат от феновете на Ливърпул

Геи очаквал всичко, но не и това как бе посрещнат от феновете на Ливърпул

  • 9 фев 2026 | 12:26
  • 1664
  • 0

Бранителят на Манчестър Сити Марк Геи призна, че не е очаквал начина, по който бе посрещнат от феновете на Ливърпул по време на вчерашното дерби на "Анфийлд". Както е известно, бившият капитан на Кристъл Палас бе на крачка от трансфер при мърсисайдци в последния ден на летния прозорец, но през миналия месец подписа с "гражданите".

"Мисля, че очаквах всичко, което се случи днес - фантастична атмосфера и страхотен мач, така че е хубаво е, че победихме", заяви Геи в началото на своето интервю след мача, като веднага след това бе запитан дали при това положение е очаквал и реакцията на феновете на Ливърпул, които го посрещнаха с освирквания и така бе при всяко негово действие през първото полувреме.

"Не, не очаквах това. Честно казано, аз просто се опитвах да играя моята игра. Те се чувстват така, както се чувстват. Всичко е наред. Просто е удовлетворяващо, че взехме трите точки. Това е фантастичен отбор, страхотен клуб, но трите точки са си три точки".

Запитан дали се е притеснил, че може да бъде изгонен в ситуацията с нарушението срещу Мохамед Салах, за което получи само жълт картон, Геи отговори: "Аз нямам нищо общо с това решение. Дали е можело да бъде червен картон, или не, това е преценка на рефера".

