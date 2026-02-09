Популярни
Гравенберх: Не съм притеснен, че може да не се класираме за Шампионската лига

  • 9 фев 2026 | 13:44
  • 941
  • 0

Халфът на Ливърпул Райън Гравенберх заяви, че не се чувства притеснен, че шампионите няма да успеят да си осигурят класиране за Шампионската лига през следващия сезон посредством финалната си позиция в класирането. След вчерашната загуба от Манчестър Сити мърсисайдци заемат шестата позиция, като са вече на четири точки зад Челси и на пет зад Манчестър Юнайтед. До края на сезона остават 13 кръга.

"Трябва да започнем да печелим мачове, за да се случи. Аз съм уверен. В трудна позиция сме, но не съм особено притеснен, защото знам какви качества имаме. Ще видим. Трябва да продължим да натискаме.

Разочарован съм от загубата от Манчестър Сити, защото мисля, че заслужавахме повече. През второто полувреме играхме добре. Мисля, че началото ни не бе добро, но след като се прибрахме в съблекалнята и си казахме, че трябва да излезем и да дадем всичко от себе си, наистина го направихме", заяви Гравенберх.

