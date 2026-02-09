Жаке може и да не играе повече за Рен, докато дойде време да премине в Ливърпул

Жереми Жаке, когото Ливърпул договори в последния ден на зимния трансферен прозорец и вече представи като ново попълнение, което ще се присъедини към отбора през юни, може да не играе повече до края на сезона. Както е известно, бранителят на Рен получи сериозна контузия в рамото по време на загубата от Ланс в събота. Все още не е ясно колко точно ще трябва да се възстановява той, но днес "Екип" информира, че 20-годишният французин може би ще трябва да се подложи на операция. Това пък сериозно би компрометирало шансове му да играе отново до края на настоящия сезон.

Ливърпул ще плати за младежкия национал на Франция 60 милиона паунда с бонусите.

В Рен ситуацията с контузените защитници също се усложнява, защото и Абделхамид Аит Будлал получи контузия в събота и ще бъде известно време извън строя.

