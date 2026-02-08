Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Ливърпул и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг в дербито на 25-ия кръг от Премиър лийг. Двубоят е насрочен за 8 февруари 2026 г. от 18:30 часа на митичния "Анфийлд", като и двата тима се нуждаят от задължителна победа в преследването на целите си.

Шампионски заряд на Анфийлд: Ливърпул – Манчестър Сити и игра за 65-инчов 4K телевизор

Манчестър Сити заема втората позиция в класирането с 47 точки от 24 изиграни мача, като "гражданите" имат впечатляваща голова разлика от 49 отбелязани и 23 допуснати гола. Отборът на Пеп Гуардиола се намира в отлична позиция за атака към върха, като продължава да демонстрира характерния си доминантен стил на игра. Ливърпул, от своя страна, е на шестата позиция с 39 точки от същия брой мачове, като "червените" имат 39 отбелязани и 33 допуснати гола. За тима на Арне Слот този двубой е изключително важен, тъй като победа би ги доближила до зоната на Шампионската лига и би възродила надеждите им за по-предно класиране. Разликата от 8 точки между двата отбора прави този мач решаващ за амбициите на домакините да се върнат в борбата за челните места.

Гуардиола за "Анфийлд": Една от най-големите сцени, Ливърпул продължава да е изключителен отбор

Ливърпул демонстрира непостоянна форма в последните си пет срещи с две победи, една равна среща и една загуба в Премиър лийг, както и една победа в Шампионската лига. "Червените" впечатлиха с убедителна победа над Нюкасъл (4:1) на 31 януари, а преди това разгромиха Карабах (6:0) в европейския турнир на 28 януари. По-рано през месеца обаче, те претърпяха изненадваща загуба от Борнемут (3:2) на 24 януари, след като преди това бяха победили Марсилия като гост (0:3) в Шампионската лига на 21 януари. Месецът започна с равенство срещу Бърнли (1:1) на 17 януари. Манчестър Сити също показва смесени резултати с три победи, едно равенство и една загуба. "Гражданите" победиха Нюкасъл (3:1) в Карабао Къп на 4 февруари, завършиха наравно с Тотнъм (2:2) в първенството на 1 февруари и надиграха Галатасарай (2:0) в Шампионската лига на 28 януари. Преди това те се наложиха над Уулвърхамптън (2:0) на 24 януари, но изненадващо загубиха от Бодьо/Глимт (3:1) в европейския турнир на 20 януари.

В последните пет сблъсъка между двата гранда, Ливърпул има лек превес с две победи, две равенства и една загуба срещу Манчестър Сити. Последната среща между тях се състоя на 9 ноември 2025 г., когато "гражданите" се наложиха категорично с 3:0 на своя стадион в мач от Премиър лийг. Преди това, на 23 февруари 2025 г., "червените" изненадаха с победа като гост с 2:0, а на 1 декември 2024 г. отново триумфираха с 2:0, но този път на "Анфийлд". По-рано през 2024 г., на 10 март, двата отбора завършиха наравно 1:1 на стадиона на Ливърпул, а на 25 ноември 2023 г. резултатът отново беше равен – 1:1 на терена на Манчестър Сити. Историята на последните срещи показва, че домакинският фактор невинаги е решаващ в този сблъсък, като и двата отбора са способни да вземат точки на чужд терен.

Флориан Виртц се утвърди като истинска звезда в състава на Ливърпул през този сезон. Младият германски полузащитник, който пристигна от Байер Леверкузен миналото лято, демонстрира изключителна техника и визия на терена. С неговата способност да създава голови положения и да пробива защитите на противниците, Виртц се превърна в основен двигател на атаките на "червените". Особено впечатляващи са неговите изяви в последните мачове, където той успя да отбележи важни голове и да направи няколко асистенции. В предишните срещи срещу Манчестър Сити, Виртц показа, че може да бъде решаващ фактор с неговите пробиви и точни подавания. От другата страна, Ерлинг Холанд продължава да бъде голова машина за Манчестър Сити. Норвежкият нападател е в страхотна форма и редовно попълва голмайсторската си сметка. Неговата физическа мощ, скорост и инстинкт за гола го правят един от най-опасните нападатели в световния футбол. Холанд има впечатляваща статистика срещу Ливърпул, като е отбелязвал голове в няколко от предишните сблъсъци между двата отбора. Неговата способност да се откъсва от защитниците и да завършва с прецизност го прави постоянна заплаха за вратата на "червените". Битката между Холанд и защитата на Ливърпул, водена от Вирджил ван Дайк, ще бъде един от ключовите аспекти на предстоящия мач.