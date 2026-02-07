Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Страх от сериозни финансови загуби бави казуса с Манчестър Сити

Страх от сериозни финансови загуби бави казуса с Манчестър Сити

  • 7 фев 2026 | 14:27
  • 843
  • 0

Продължаващото забавяне на евентуалното наказание на Манчестър Сити по обвиненията за многобройните финансови нарушения се протака умишлено поради потенциално катастрофалните последици за самата Премиър лийг, съобщава The Touchline.

Ако се приеме най-тежкото наказание - изключване на „гражданите“, ключови клубни фигури като мениджъра Джосеп Гуардиола и звездния нападател Ерлинг Холанд ще напуснат както клуба, така и първенството като цяло. Това, от своя страна, ще даде право на телевизионните оператори да прекратят договорите си с Премиър лийг, което ще доведе до загуба от приблизително 2,5 милиарда паунда.

Точно преди три години Манчестър Сити беше официално обвинен във финансови нередности. По-късно беше съобщено, че броят на санкциите може да се увеличи от 115 на 130. Клубът отрича всички обвинения.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ще продължи ли добрата серия на Челси в Премиър лийг?

Ще продължи ли добрата серия на Челси в Премиър лийг?

  • 7 фев 2026 | 07:15
  • 1286
  • 1
Манчестър Юнайтед посреща Тотнъм в преследване на четвърта поредна победа

Манчестър Юнайтед посреща Тотнъм в преследване на четвърта поредна победа

  • 7 фев 2026 | 07:00
  • 2221
  • 0
Арсенал има да си връща на Съндърланд

Арсенал има да си връща на Съндърланд

  • 7 фев 2026 | 06:45
  • 1413
  • 0
Барселона посреща удобен съперник

Барселона посреща удобен съперник

  • 7 фев 2026 | 06:30
  • 2287
  • 0
Решено: Барса ще купи Рашфорд

Решено: Барса ще купи Рашфорд

  • 7 фев 2026 | 05:21
  • 4034
  • 2
Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

  • 7 фев 2026 | 04:59
  • 1947
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (София) 1:0 Лудогорец, феноменален гол на Делев, греда на Чочев

Локомотив (София) 1:0 Лудогорец, феноменален гол на Делев, греда на Чочев

  • 7 фев 2026 | 15:15
  • 9748
  • 14
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 19613
  • 94
Ман Юнайтед 1:0 Тотнъм, червен картон за "шпорите", Мбемо откри резултата

Ман Юнайтед 1:0 Тотнъм, червен картон за "шпорите", Мбемо откри резултата

  • 7 фев 2026 | 14:29
  • 5023
  • 7
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 12836
  • 59
Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 10:15
  • 4719
  • 4
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 9091
  • 2