Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Реал Мадрид има планове за Родри

Реал Мадрид има планове за Родри

  • 8 фев 2026 | 13:04
  • 632
  • 2
Реал Мадрид има планове за Родри

Реал Мадрид е засилил интереса си към халфа на Манчестър Сити Родри и е готов да направи сериозни стъпки, за да го привлече, твърди TEAMtalk.

Ръководството на „белия балет“ е обезпокоено от липсата на силни лидери в отбора през последните сезони. В Реал виждат 29-годишния испанец като идеалния кандидат за тази роля - играч, способен да води отбора на терена и да го укрепва в защита.

Усложнява ситуацията фактът, че Родри и Манчестър Сити планират да обсъдят през следващите месеци продължаване на настоящия му договор, който изтича през лятото на 2027 г. Източникът обаче отбелязва, че играчът обмисля завръщане в родния си Мадрид.

През този сезон Родри е записал 18 участия за Сити във всички състезания, като е отбелязал един гол.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Отново е време за "Льо Класик"

Отново е време за "Льо Класик"

  • 8 фев 2026 | 09:08
  • 1908
  • 1
Ювентус трябва да спре полета на "римските орли"

Ювентус трябва да спре полета на "римските орли"

  • 8 фев 2026 | 09:03
  • 1441
  • 0
Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак

Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак

  • 8 фев 2026 | 08:50
  • 1014
  • 0
Реал е длъжен да преследва максимума срещу Валенсия на "Местая"

Реал е длъжен да преследва максимума срещу Валенсия на "Местая"

  • 8 фев 2026 | 08:48
  • 1117
  • 2
Байерн приема третия Хофенхайм без право на повече грешки

Байерн приема третия Хофенхайм без право на повече грешки

  • 8 фев 2026 | 08:26
  • 1186
  • 0
Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 8 фев 2026 | 08:18
  • 2711
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 14104
  • 19
Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 32969
  • 20
Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

  • 8 фев 2026 | 13:49
  • 12037
  • 5
11-те на Славия и Локомотив (Пд)

11-те на Славия и Локомотив (Пд)

  • 8 фев 2026 | 13:31
  • 2126
  • 5
Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

  • 8 фев 2026 | 11:51
  • 6806
  • 51
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 16788
  • 47