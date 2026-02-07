Арбелоа за Барселона: Най-големият скандал в испанския футбол все още не е решен

Реал Мадрид превъзмогна трудностите в Ла Лига и вече записа шест поредни успеха в първенството, с което продължава да притиска лидера Барселона. Следващата задача пред столичани е Валенсия, като мачът е на “Местайя” в неделя вечер от 22:00 часа. В навечерието на срещата новият наставник на Реал Алваро Арбелоа жегна каталунците заради скандалния случай “Негреира”, казвайки, че това било най-големия скандал в историята на испанския футбол. Ето какво заяви треньорът по редица теми преди двубоя срещу Валенсия.

Мачът срещу Валенсия

Наясно сме какво ни очаква. Наставникът Корберан върши отлична работа. Трябва да дадем най-доброто от себе си. Това е труден съперник – винаги разполагат със силни отбори, футболисти, треньори… Когато Реал Мадрид гостува там, винаги има страхотна атмосфера. За много отбори победата над Реал е предизвикателство и знаем, че и този път ще бъде така.

Целите пред тима

В момента съм в режим на работа. Големите отбори трябва да правят много неща добре на терена и да са способни да ги правят едновременно. Това се постига само с много часове труд. Многократно съм повтарял, че футболистите ни са амбицирани. В неделя ни чака сложен, труден мач. Фокусирали сме се върху това да продължим да се подобряваме.

Крайните защитници

Всички са на разположение и ще ги използвам по най-умелия начин. Важно е да изберем най-добрите и да излезем с най-подходящия стартов състав спрямо съперника. Играчите имат своите предпочитания и всички са настроени да бъдат на терена.

Решението на Барса за окончателен отказ от Суперлигата

По отношение на случая “Негреира” никой не разбира как най-големият скандал в испанския футбол все още не е решен.

Странният метод, който Реал Мадрид използва в тренировките си

Подобрение на тима във физическо отношение

Времето е такова, каквото е, а ние се раздаваме максимално. Моята сфера е тактиката, тази на Пинтус – физическата подготовка… Ще продължим да работим върху това, което ни предстои.

Някой от клуба накара ли ви да преосмислите решенията си след мача с Райо?

Не.

За контузията на Родриго и наказанието му в ШЛ

Той допусна грешка и вече се извини. Сега ще се опитаме той да бъде най-добро състояние за следващия мач, в който ще може да играе. Нуждаем се от Родриго … Нужни са търпение и работа.

Възможно напускане на Фран Гарсия

Мога само да кажа, че той е изключително момче, винаги работи на 100%. За да печелим трофеи тук, имаме нужда от усилията на всички; неговото отношение и манталитет са пример. Той знае какво означава този клуб. Представлява емблемата на Мадрид и за нас ще е удоволствие той да остане тук.

Браим Диас

Той има идеалните качества да играе между линиите. Разполага с отличен дрибъл и е силен в игра един на един. В зависимост от това какво изисква съперникът, той е футболист, който може да ни бъде полезен на различни позиции и в различни ситуации.

Франко Мастантуоно

Той е момче, което пристигна много млад в Реал Мадрид. Има много качества, с голяма мощ и водене на топката. Очевидно очакваме да продължи да се подобрява. Да стигнеш до Реал Мадрид не е най-лесното нещо на света, но когато го гледаме, качествата му се виждат. Много съм доволен от това, което ни дава.