Странният метод, който Реал Мадрид използва в тренировките си

В Реал Мадрид стремежът към иновации е постоянен и не се ограничава само до впечатляващи съоръжения като новия „Сантяго Бернабеу“ или маркетингови стратегии. Пионерският дух се разпростира и в спортната сфера, като кадри от тренировките предизвикват голям интерес.

Наскоро футболистите от отбора на Алваро Арбелоа бяха забелязани да тренират със специални маски, което предизвика въпроси сред феновете. Според испанските медии става въпрос за прилагането на така наречения „метод Пинтус“, който носи името на известния кондиционен треньор Антонио Пинтус.

След завръщането си в Реал, Пинтус отново въведе използването на маски тип К5, които напомнят водолазно оборудване и са били използвани от клуба и в миналото. Тези маски, с италиански произход, имат способността да събират критични данни за аеробното състояние на спортистите по време на високоинтензивни упражнения.

Тази технология позволява измерване на максималния аеробен капацитет и мощност на играчите в реално време, докато те изпълняват упражнения с различни скорости и интензивност. Информацията се предава незабавно на таблет или лаптоп, управляван от техническия щаб, чрез малка чанта, която футболистите носят на гърба си.

Цената на всяка от тези маски достига 30 000 евро, като Реал Мадрид е инвестирал значително в необходимото оборудване. Целта е да се предостави на Пинтус и неговия екип възможно най-точна информация, за да се оптимизира представянето и физическата форма на играчите на най-високо ниво.

Снимка: realmadrid.com