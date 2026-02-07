Флорентино Перес мечтае за Педри

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес има амбицията да подпише с полузащитника на Барселона Педри, като по този начин се стреми да повтори скандалния трансфер на Луиш Фиго в мадридския клуб през 2000 година.

Първи за това съобщи в четвъртък в своя YouTube канал испанският журналист и стриймър Сиро Лопес, който си сътрудничи с "COPE" и каталунското издание "Sport".

„В тази битка за власт, която водят – по-скоро Лапорта с Флорентино, отколкото обратното – тази възможност не бива да се изключва. Те трябва да убедят играча, но както се казва, парите решават всичко. В случая с Педри има много важен фактор: той е щастлив в Барса и е истински фен на отбора“, коментира Лопес.

Договорът на Педри с „блаугранас“ е до 2030 година, а откупната му клауза е в размер на 1 милиард евро.

