Гуардиола се отказа от претенциите си

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола оттегли претенциите си относно участието на Марк Геи във финала за Карабао къп. Каталунецът изрази силно възмущение от невъзможността на бранителя да бъде част от състава на “гражданите”, тъй като той е пристигнал на “Етихад” след първия полуфинален сблъсък с Нюкасъл.

“Правилата са си правила и аз ги разбирам. Антоан Семеньо може да играе, а Марк Геи не може. Такива са правилата и това е ок. Дали ние сме съгласни? Не е в това въпросът. Марк започна страхотно при нас и ще е страхотно попълнение за Манчестър Сити за следващите пет, шест или седем години,” заяви Гуадиола.

След реванша с Нюкасъл през седмицата той отново засегна темата, заявявайки, че ще иска да се намери начин за промяна на правилото по начин, който да позволи на бранителя да играе, но днес се отказа от претенциите си.

