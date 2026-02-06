Популярни
ЦСКА стартира пролетния полусезон срещу Арда - на живо със съставите и очакванията на Адалберт Зафиров
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола се отказа от претенциите си

Гуардиола се отказа от претенциите си

  • 6 фев 2026 | 16:32
  • 613
  • 0
Гуардиола се отказа от претенциите си

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола оттегли претенциите си относно участието на Марк Геи във финала за Карабао къп. Каталунецът изрази силно възмущение от невъзможността на бранителя да бъде част от състава на “гражданите”, тъй като той е пристигнал на “Етихад” след първия полуфинален сблъсък с Нюкасъл.

Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи
Гуардиола поиска промяна на правилата заради Геи

“Правилата са си правила и аз ги разбирам. Антоан Семеньо може да играе, а Марк Геи не може. Такива са правилата и това е ок. Дали ние сме съгласни? Не е в това въпросът. Марк започна страхотно при нас и ще е страхотно попълнение за Манчестър Сити за следващите пет, шест или седем години,” заяви Гуадиола.

Гуардиола за "Анфийлд": Една от най-големите сцени, Ливърпул продължава да е изключителен отбор
Гуардиола за "Анфийлд": Една от най-големите сцени, Ливърпул продължава да е изключителен отбор

След реванша с Нюкасъл през седмицата той отново засегна темата, заявявайки, че ще иска да се намери начин за промяна на правилото по начин, който да позволи на бранителя да играе, но днес се отказа от претенциите си.

Снимки: Gettyimages

