Реал е длъжен да преследва максимума срещу Валенсия на "Местая"

Валенсия ще посрещне Реал Мадрид в мач от Ла Лига на 8 февруари 2026 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Местайя" с начален час 22:00 българско време.

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

"Белият балет" заема втората позиция в класирането с 54 точки от 22 изиграни мача, демонстрирайки впечатляваща голова разлика от 47 вкарани и само 18 допуснати гола. "Белият балет" продължава борбата за титлата, като всяка точка е от решаващо значение в този етап на сезона. От друга страна, Валенсия се намира непосредствено над зоната на изпадащите на 16-то място с едва 23 точки с един пункт над първия под чертата Райо Валекано, чийто мач от кръга обаче бе отменен заради лошото време на Иберийския полуостров този уикенд.

Отложиха първия мач за деня в Ла Лига

Валенсия демонстрира непостоянна форма в последните си пет срещи с две поредни загуби в последните си мачове. "Прилепите" отстъпиха с 1:2 срещу Атлетик Билбао в Купата на краля (на 04.02.2026) и претърпяха поражение с 2:1 от Бетис в Ла Лига (на 01.02.2026). Преди това обаче отборът записа три последователни победи – 3:2 срещу Еспаньол (на 24.01.2026), 0:1 като гост на Хетафе (на 18.01.2026) и 0:2 срещу Бургос в Купата на краля (на 15.01.2026). Реал Мадрид показва стабилна форма с четири победи в последните пет мача. "Белият балет" победи Райо Валекано с 2:1 (на 01.02.2026), надигра Виляреал като гост с 0:2 (на 24.01.2026), разгроми Монако с 6:1 в Шампионска лига (на 20.01.2026) и се наложи над Леванте с 2:0 (на 17.01.2026). Единственото поражение дойде в Шампионската лига срещу Бенфика с 4:2 (на 28.01.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има категорично предимство с три победи, една загуба и едно равенство. Най-скорошната среща се състоя на 1 ноември 2025 г., когато "белият балет" разгроми Валенсия с 4:0 в мач от Ла Лига. Интересното е, че преди това, на 5 април 2025 г., Валенсия успя да изненада Реал с победа като гост с 1:2. В началото на 2025 г. (3 януари) Реал Мадрид победи Валенсия с 2:1 на "Местайя". През март 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2, а през ноември 2023 г. Реал постигна убедителна победа с 5:1. Историческите данни показват, че мачовете между тези два отбора често са резултатни, като в последните пет срещи са отбелязани общо 22 гола.

Луис Риоха се очертава като водеща фигура за Валенсия в този сезон. 32-годишният крило демонстрира впечатляваща форма, като неговата скорост и техника по фланга създават постоянна заплаха за противниковите защити. Риоха е особено ефективен в домакинските мачове на "Местайя", където неговите пробиви и центрирания са ключов елемент в офанзивната игра на "прилепите". Той ще има важната задача да осигури креативност в атака срещу солидната защита на Реал Мадрид. За гостите, Килиан Мбапе продължава да бъде основната звезда. Френският нападател демонстрира забележителна резултатност в първия си сезон с фланелката на Реал Мадрид, като неговата скорост и завършващ удар го правят най-опасното оръжие на "белия балет". В отсъствието на Винисиус Жуниор, който е наказан за този мач, отговорността върху Мбапе ще бъде още по-голяма. Интересно е, че французинът има отлична статистика срещу Валенсия, като е отбелязвал голове в повечето си срещи срещу този противник.