Още един проблем за Реал Мадрид в атака

Родриго не проведе тренировка с останалата част от отбора на Реал Мадрид в петък сутрин и участието му в неделния мач срещу Валенсия на „Местайя“ е под сериозна въпросителна, пише “Ас”. Футболистът страда от мускулно претоварване и може да се присъедини към списъка с отсъстващи в атаката на „белите“, където вече са наказаният Винисиус Жуниор и контузеният Джуд Белингам.

Това е поредна спънка за Родриго, който преди три седмици получи лека травма, заради която пропусна двубоите срещу Леванте в Ла Лига и Монако в Шампионската лига. След завръщането си той така и не успя да си спечели титулярното място. Родриго остана резерва срещу Виляреал, получи червен картон срещу Бенфика, заради който ще изтърпи наказание от два мача, и изигра едва 13 минути срещу Райо Валекано.

През тази седмица кондиционният треньор Антонио Пинтус е решил да увеличи натоварването в заниманията и всичко сочи, че Родриго е платил цената с този нов физически проблем. При тези три отсъствия в атака се очаква до Мбапе да застанат Браим и Мастантуоно.