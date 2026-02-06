Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Още един проблем за Реал Мадрид в атака

Още един проблем за Реал Мадрид в атака

  • 6 фев 2026 | 17:23
  • 527
  • 1

Родриго не проведе тренировка с останалата част от отбора на Реал Мадрид в петък сутрин и участието му в неделния мач срещу Валенсия на „Местайя“ е под сериозна въпросителна, пише “Ас”. Футболистът страда от мускулно претоварване и може да се присъедини към списъка с отсъстващи в атаката на „белите“, където вече са наказаният Винисиус Жуниор и контузеният Джуд Белингам.

Това е поредна спънка за Родриго, който преди три седмици получи лека травма, заради която пропусна двубоите срещу Леванте в Ла Лига и Монако в Шампионската лига. След завръщането си той така и не успя да си спечели титулярното място. Родриго остана резерва срещу Виляреал, получи червен картон срещу Бенфика, заради който ще изтърпи наказание от два мача, и изигра едва 13 минути срещу Райо Валекано.

През тази седмица кондиционният треньор Антонио Пинтус е решил да увеличи натоварването в заниманията и всичко сочи, че Родриго е платил цената с този нов физически проблем. При тези три отсъствия в атака се очаква до Мбапе да застанат Браим и Мастантуоно.

