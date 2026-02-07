Компани и Еберл с последните новини около Нойер и новите договори на Гнабри и Упамекано

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани говори пред медиите преди утрешното домакинство на сензацията в Бундеслигата Хофенхайм.

Кейн отново тренира с Байерн, Нойер не

Белгиецът най-напред говори за новините около баварците: “Ако всичко върви добре, Мануел Нойер трябва да се върне на тренировка днес – и ще разполагаме с целия отбор. Ситуацията с него и националния отбор след контузията на Тер Стеген не се е променила. Ману е на същата възраст като мен. Понякога му давам съвети. Но той има достатъчно опит, за да взима сам решения. Той е специален човек и специален вратар. Искам да се наслаждава на представянето си в момента. Всичко останало е за обсъждане от медиите”.

За новия договор на Серж Гнабри Компани отбеляза: "Серж често е показвал своите качества. Освен това, той е много важен в съблекалнята. Има специална роля, дори и извън терена. Аз ценя неговата роля. Вярваме, че той ще продължи да прави това, което прави напоследък, и през следващите години".

Компани отдаде заслуженото и на съперника Хофенхайм: “И двата отбора сме много работливи, с добра комбинация от различни профили. Те са много активни. Винаги сме показвали, че когато един отбор иска да внесе тази интензивност, ние сме там и можем да играем добре. Мисля, че винаги е добре, когато противникът внася тази интензивност. Това е добре и за феновете. Това изважда най-доброто от мача. Ние сме готови за този мач, защото това е една от нашите силни страни, но и една от техните.

Гладът за успех е същият. Имахме седем мача за 20 дни. Показахме този хъс още от 1 януари, включително и в първите мачове с тези резултати. Но когато имаш толкова много срещи, включително и като гост, седмица като тази понякога е от полза. Можеш да се насладиш на работата и да се подготвиш по-добре“

Наставникът на Байерн обясни и за завръщането на Саша Боей в Галатасарай: “Той беше болен осем седмици. После да видим и нашия отбор. Имаме Лаймер и Станишич, които могат да играят като десни бекове, а освен това няколко играчи от лявата страна също се върнаха. Ето защо взехме това решение със Саша. Пожелавам му всичко най-добро. Той заслужава да покаже отново качествата си и да се наслади на тези 4, 5, 6 месеца”.

На пресконференцията бе и спортният директор Макс Еберл, който коментира решенията на клуба да се поднови договора на Серж Гнабри и съответно да не се удължи контракта на Леон Горетцка: “Това са решения, свързани с отбора. Те са на една и съща възраст и пристигнаха по едно и също време, но не са близнаци [смее се]. Трябваше да вземем решения относно позициите им. Много се радваме, че успяхме да удължим договора на Серж. Имаме много силен състав в халфовата линия. Проведохме много отворени и прозрачни разговори с Леон. След това се споразумяхме, че ще се разделим през лятото.

Новият договор на Упамекано? Близо сме. Намираме се на много, много добър път и ще се радваме, когато най-накрая можем да го обявим”.

Еберл коментира и слуховете за интерес на Байерн към бранителя на Тотнъм Лука Вушкович, който е под наем в Хамбургер и в миналия кръг се разписа именно срещу баварците. “Първо, трябва да решим въпроса с „вътрешните трансфери“ [удължаване на договорите]. Когато това стане, ще имаме висококачествена защита. Това не означава, че Вушкович не е добър играч. Той е на 18 години, играе отличен сезон в Хамбургер, принадлежи на Тотнъм.

Но Байерн също има много качествени централни защитници с Йонатан Та, Упа, Ким – а ние имаме и Ито и Станишич, които могат да играят на тази позиция. Затова не можем просто да подпишем с всеки добър играч, за когото хората казват, че трябва да подпишем. Той е много добър играч, няма съмнение в това. Но както казах, първо трябва да решим въпроса с вътрешните трансфери”.

