Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Метц
  3. Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

  • 4 фев 2026 | 07:07
  • 296
  • 0
Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

Бившият защитник на Байерн (Мюнхен) и националния отбор на Сенегал Буна Сар се завърна в Метц 11 години след като напусна клуба. 34-годишният футболист, който не е играл от сезон 2023/24, подписа договор до края на настоящата кампания.

Сар тренираше с отбора от ноември миналата година, поддържайки форма, след като остана без клуб. Той напусна Метц през 2015 г., за да се присъедини към Марсилия, а по-късно премина в Байерн. След като договорът му с баварския гранд изтече през януари 2024 г., бранителят беше свободен агент.

В кариерата си Буна Сар има значим успех на международно ниво, като със Сенегал спечели Купата на африканските нации през 2021 г.

Завръщането му идва в труден момент за Метц. След 20 изиграни кръга отборът се намира на последното място в класирането на Лига 1 с актив от едва 12 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Капитанът на Тотнъм си тръгва през лятото

Капитанът на Тотнъм си тръгва през лятото

  • 4 фев 2026 | 06:05
  • 2064
  • 0
Монако продаде Джордж Иленикена на Ал-Итихад

Монако продаде Джордж Иленикена на Ал-Итихад

  • 4 фев 2026 | 05:39
  • 1379
  • 0
Официално: Канте подписа с Фенербахче

Официално: Канте подписа с Фенербахче

  • 4 фев 2026 | 05:14
  • 3048
  • 1
Матеус за защитник на Хамбургер: На 18 години вижда играта по начин, по който аз я виждах на 30

Матеус за защитник на Хамбургер: На 18 години вижда играта по начин, по който аз я виждах на 30

  • 4 фев 2026 | 04:47
  • 1602
  • 0
Хартс даде шанс на преследвачите Селтик и Рейнджърс

Хартс даде шанс на преследвачите Селтик и Рейнджърс

  • 4 фев 2026 | 04:26
  • 1646
  • 0
Хамес Родригес ще играе в МЛС

Хамес Родригес ще играе в МЛС

  • 4 фев 2026 | 03:58
  • 3625
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

Суперкупата отново е за шампиона! Лудогорец посече Левски в първата от петте битки!

  • 3 фев 2026 | 19:59
  • 166280
  • 944
Наско: Войната тепърва започва

Наско: Войната тепърва започва

  • 3 фев 2026 | 20:22
  • 36785
  • 83
Арсенал е на финал след нова победа над Челси

Арсенал е на финал след нова победа над Челси

  • 3 фев 2026 | 23:59
  • 21562
  • 55
Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

Милан продължава да гони Интер след погром в Болоня

  • 3 фев 2026 | 23:39
  • 19853
  • 6
Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

Барселона не се поучи от грешката на Реал Мадрид, но оцеля

  • 3 фев 2026 | 23:58
  • 23392
  • 53
Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

Страхотен Саръбоюков трети в Острава след луда надпревара с Фурлани и Тентоглу

  • 3 фев 2026 | 19:52
  • 18200
  • 0