Бивш защитник на Байерн подписа с аутсайдера в Лига 1

Бившият защитник на Байерн (Мюнхен) и националния отбор на Сенегал Буна Сар се завърна в Метц 11 години след като напусна клуба. 34-годишният футболист, който не е играл от сезон 2023/24, подписа договор до края на настоящата кампания.

Сар тренираше с отбора от ноември миналата година, поддържайки форма, след като остана без клуб. Той напусна Метц през 2015 г., за да се присъедини към Марсилия, а по-късно премина в Байерн. След като договорът му с баварския гранд изтече през януари 2024 г., бранителят беше свободен агент.

🎙️ 🆕



« Un honneur de porter ces couleurs »



Fraîchement officialisé, 𝗕𝗼𝘂𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗿𝗿 a été présenté à la presse ⤵️ — FC Metz ☨ (@FCMetz) February 3, 2026

В кариерата си Буна Сар има значим успех на международно ниво, като със Сенегал спечели Купата на африканските нации през 2021 г.

Завръщането му идва в труден момент за Метц. След 20 изиграни кръга отборът се намира на последното място в класирането на Лига 1 с актив от едва 12 точки.