Официално: Байерн върна бранител на Галатасарай

  5 фев 2026 | 20:31
  • 1147
  • 0
Официално: Байерн върна бранител на Галатасарай

Байерн (Мюнхен) и Галатасарай официално обявиха, че бранителят на баварците Саша Боей се завръща в истанбулския гранд под наем до края на сезона. 25-годишният френски краен защитник отново ще играе за „чим бом“, където прекара три години от 2021 г. до 2024 г. и вкара 4 попадения в 83 мача.

Галатасарай ще плати на Байерн сума от 500 000 евро за наема, като ще има и опция за постоянното му закупуване за около 15 млн. евро. Турският тим ще покрива и оставащата заплата на Боей до края на кампанията, равняваща се на сумата от 1.75 млн. евро нето.

Французинът пристигна на „Алианц Арена“ именно от Галатасарай през зимния трансферен прозорец на 2024 г. за близо 35 млн. евро. Боей обаче така и не успя да се утвърди сред титулярите и влизаше основно като резерва, като изигра за Байерн 38 мача общо във всички турнири. В тях той се отчете с гол и 5 асистенции. От началото на ноември футболистът записа само пет минути игра, тъй като се възстановяваше от проблем със стомаха.

Саша познава Галатасарай отпреди да се премести при нас и няма да му отнеме много време да се приспособи отново към тази позната среда. Той може да получи игрово време на най-високо ниво в плейофите на Шампионската лига срещу Ювентус и в борбата за титлата в турската СуперЛига, което ще бъде много добро за неговото развитие“, заяви по повод трансфера спортният директор на Байерн Макс Еберл.

Снимки: Imago

