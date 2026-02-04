Байерн продължава да тренира без Хари Кейн

Байерн (Мюнхен) продължава подготовката си за мача от Бундеслигата срещу Хофенхайм в събота без водещия си нападател Хари Кейн.

Капитанът на националния отбор на Англия по футбол пропусна и днешната тренировка на тима поради заболяване. Защитникът Конрад Лаймер обаче се присъедини към съотборниците си за първи път, откакто получи контузия при победата с 3:1 срещу Кьолн на 14 януари.

Срещу Хофенхайм тимът на Байерн ще се опита да стигне до трите точки след два поредни мача без победа в Бундеслигата, като включително допусна първата си загуба в първенството през настоящия сезон, отстъпвайки пред Аугсбург.

Баварците са начело във временното класиране в Германия с 6 точки преднина пред втория Борусия Дортмунд. Хофенхайм е трети в подреждането, с още 3 точки зад Борусия.