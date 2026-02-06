Кейн отново тренира с Байерн, Нойер не

Нападателят Хари Кейн взе участие в тренировката на Байерн Мюнхен днес, но вратарят Мануел Нойер отсъстваше, съобщиха от германския клуб. Преди мача от Бундеслигата срещу третия в класирането Хофенхайм, Кейн беше извън състава заради заболяване. В петък той успя да се включи в част от заниманието на отбора. Нойер пропусна тренировката поради стомашно-чревна инфекция. Все още не е ясно дали той ще бъде на разположение за двубоя в неделя. Срещу Хофенхайм Байерн ще се опита да се върне на победния път след две поредни срещи без успех, включително първата си загуба в първенството този сезон срещу Аугсбург. Баварците оглавяват класирането с шест точки преднина пред Борусия Дортмунд.

Снимки: Gettyimages