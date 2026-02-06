Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Кейн отново тренира с Байерн, Нойер не

Кейн отново тренира с Байерн, Нойер не

  • 6 фев 2026 | 20:54
  • 287
  • 2

Нападателят Хари Кейн взе участие в тренировката на Байерн Мюнхен днес, но вратарят Мануел Нойер отсъстваше, съобщиха от германския клуб. Преди мача от Бундеслигата срещу третия в класирането Хофенхайм, Кейн беше извън състава заради заболяване. В петък той успя да се включи в част от заниманието на отбора. Нойер пропусна тренировката поради стомашно-чревна инфекция. Все още не е ясно дали той ще бъде на разположение за двубоя в неделя. Срещу Хофенхайм Байерн ще се опита да се върне на победния път след две поредни срещи без успех, включително първата си загуба в първенството този сезон срещу Аугсбург. Баварците оглавяват класирането с шест точки преднина пред Борусия Дортмунд

Шампионски заряд на Анфийлд: Ливърпул – Манчестър Сити и игра за 65-инчов 4K телевизор
Шампионски заряд на Анфийлд: Ливърпул – Манчестър Сити и игра за 65-инчов 4K телевизор
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гуардиола се отказа от претенциите си

Гуардиола се отказа от претенциите си

  • 6 фев 2026 | 16:32
  • 2680
  • 1
Селекционерът на Мароко хвърли всички в паника месеци преди Мондиала

Селекционерът на Мароко хвърли всички в паника месеци преди Мондиала

  • 6 фев 2026 | 16:25
  • 1618
  • 3
Шеф на Лацио потвърди за бъдещ трансфер и заплаши със съд заради Романьоли

Шеф на Лацио потвърди за бъдещ трансфер и заплаши със съд заради Романьоли

  • 6 фев 2026 | 16:22
  • 1549
  • 0
Гуардиола за "Анфийлд": Една от най-големите сцени, Ливърпул продължава да е изключителен отбор

Гуардиола за "Анфийлд": Една от най-големите сцени, Ливърпул продължава да е изключителен отбор

  • 6 фев 2026 | 15:33
  • 8047
  • 4
Ханзи Флик: Понякога съм и като дядо за футболистите на Барселона

Ханзи Флик: Понякога съм и като дядо за футболистите на Барселона

  • 6 фев 2026 | 15:18
  • 1096
  • 11
Агентът на Тонали: Той няма предпочитания измежду Арсенал и Ювентус

Агентът на Тонали: Той няма предпочитания измежду Арсенал и Ювентус

  • 6 фев 2026 | 15:10
  • 2207
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 20:14
  • 5212
  • 4
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 88880
  • 462
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 6424
  • 17
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 42911
  • 73
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 23638
  • 17
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 13153
  • 23