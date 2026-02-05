Байерн и Серж Гнабри официално продължават заедно

Байерн (Мюнхен) официално обяви удължаването на договора на Серж Гнабри. Баварците и немският национал продължават заедно до 30 юни 2028 г. Предишното му споразумение изтичаше това лято.

Според информациите 30-годишният Гнабри се е съгласил на сериозно намаление на заплатата в новия си контракт и вече ще получава около 15 млн. евро на сезон, в сравнение с досегашните 18 млн. евро. Той е част от баварците още от 2017 г., след като дойде с трансфер от Вердер (Бремен), като изкара и един сезон под наем в Хофенхайм.

Unsere Nummer 7️⃣ bleibt bis 2028!



FC Bayern und Serge Gnabry verlängern Vertrag.



February 5, 2026

Самият Серж Гнабри заяви: „Развълнуван съм, че ще играя за Байерн още години. Разговорите винаги бяха позитивни. Когато започнах в Байерн, никога не бих си помислил, че до края на този договор ще съм тук вече 10 години. Целите ми са да продължим в същия дух. Ние сме истински колектив и можем да постигнем нещо голямо. Причините да подновя договора си са отборът, треньорите, целият клуб, феновете, градът и средата. Чувствам се като у дома си в Байерн“.

Спортният директор на Байерн Макс Еберл добави: „Серж Гнабри израсна в Байерн и е един от абсолютните стълбове на този отбор. Той е изключително важен както на терена, така и в съблекалнята. Спечелил е всичко с този клуб и все още иска повече. Това го прави модел за подражание. Той олицетворява Байерн“.

Гнабри има 311 официални мача за баварците, в които е отбелязал 100 гола и е направил 69 асистенции. Впечатляващата му колекция от титли в Мюнхен включва шест шампионски трофея в Бундеслигата, две Купи на Германия, Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на Европа и пет Суперкупи на страната. Гнабри е и европейски шампион с Германия до 21 години през 2017 г. и има 57 мача с 25 гола за мъжкия национален отбор.

В близките дни се очаква да бъде обявен и дългоочакваният нов договор на основния защитник на Байерн Дайо Упамекано.