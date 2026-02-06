Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

Българският защитник Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК през пролетта, съобщиха медиите в гръцката столица. Младият футболист има 6 минути игрово време след пристигането си при "жълто-черните", но въпреки това явно попада в плановете на старши треньора Марко Николич и той ще разчита на него.

Лука Йович продължи с головете и изкачи АЕК на върха в отсъствието на Мартин Георгиев

АЕК (Атина) завърши на 3-о място в общото класиране на груповата фаза на турнира на Лига на конференциите, което им позволи да прескочат плейофния кръг, класирайки се директно на осминафиналите. Там АЕК чака един от следните съперници Ноа Ереван (Армения) – АЗ Алкмаар (Нидерландия) или Дрита (Косово) – Целие (Словения).

Както е известно, европейската футболна асоциация позволява няколко пъти през сезона на клубовете да добавят и премахват играчи от европейската си картотека. Пристигнал през зимата, Георгиев вече е планиран и за европейските мачове. В картотеката на АЕК прави впечатление, че са извадени халфовете Роберт Любичич и Жоао Марио, който е под наем от Бешикташ, както и Франци Пиеро. Новите лица са унгарският нападател Барнабаш Варга, Димитрис Калосмакис, както и Мартин Георгиев. Така Николич има по едно ново лице във всяка зона на терена.