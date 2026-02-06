Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

  • 6 фев 2026 | 14:57
  • 160
  • 1
Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК

Българският защитник Мартин Георгиев беше картотекиран за европейските мачове на АЕК през пролетта, съобщиха медиите в гръцката столица. Младият футболист има 6 минути игрово време след пристигането си при "жълто-черните", но въпреки това явно попада в плановете на старши треньора Марко Николич и той ще разчита на него.

Лука Йович продължи с головете и изкачи АЕК на върха в отсъствието на Мартин Георгиев
Лука Йович продължи с головете и изкачи АЕК на върха в отсъствието на Мартин Георгиев

АЕК (Атина) завърши на 3-о място в общото класиране на груповата фаза на турнира на Лига на конференциите, което им позволи да прескочат плейофния кръг, класирайки се директно на осминафиналите. Там АЕК чака един от следните съперници Ноа Ереван (Армения) – АЗ Алкмаар (Нидерландия) или Дрита (Косово) – Целие (Словения).

Както е известно, европейската футболна асоциация позволява няколко пъти през сезона на клубовете да добавят и премахват играчи от европейската си картотека. Пристигнал през зимата, Георгиев вече е планиран и за европейските мачове. В картотеката на АЕК прави впечатление, че са извадени халфовете Роберт Любичич и Жоао Марио, който е под наем от Бешикташ, както и Франци Пиеро. Новите лица са унгарският нападател Барнабаш Варга, Димитрис Калосмакис, както и Мартин Георгиев. Така Николич има по едно ново лице във всяка зона на терена.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Българин подписа с лидера в Косово

Българин подписа с лидера в Косово

  • 5 фев 2026 | 20:39
  • 3266
  • 1
Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

Официално: Гьозтепе привлече Филип Кръстев

  • 5 фев 2026 | 13:44
  • 19004
  • 55
ПСВ Айнховен се разправи с отбора на Християн Петров за Купата на Нидерландия

ПСВ Айнховен се разправи с отбора на Християн Петров за Купата на Нидерландия

  • 5 фев 2026 | 00:56
  • 2477
  • 1
Динамо (Букурещ) направи знаменит обрат в отсъствието на Миланов

Динамо (Букурещ) направи знаменит обрат в отсъствието на Миланов

  • 4 фев 2026 | 23:01
  • 1524
  • 0
ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

ПАОК взе преднина в битката с Панатинайкос от 1/2-финала за Купата на Гърция, Десподов не игра

  • 4 фев 2026 | 22:29
  • 4132
  • 2
Отложиха мача на Митов срещу Селтик

Отложиха мача на Митов срещу Селтик

  • 4 фев 2026 | 19:18
  • 1624
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 ЦСКА 1948, новата звезда на "червените" се контузи след само 40 секунди игра

Монтана 0:0 ЦСКА 1948, новата звезда на "червените" се контузи след само 40 секунди игра

  • 6 фев 2026 | 15:17
  • 5454
  • 6
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 14:55
  • 2764
  • 1
Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

Веласкес: Переа и Сангаре не могат да играят заедно! Ботев (Враца) е много променен

  • 6 фев 2026 | 10:43
  • 15390
  • 56
Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

Днес стартират 25-ите Зимни олимпийски игри

  • 6 фев 2026 | 08:00
  • 9384
  • 10
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 8790
  • 22
В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

В Испания: Любо Пенев премина първото изпитание

  • 6 фев 2026 | 09:47
  • 11966
  • 7