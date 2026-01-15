АЕК глоби Мартин Георгиев още преди дебюта му

Собственикът на АЕК Мариос Илиопулос наложи финансова санкция от 400 000 евро общо на играчите след шокиращото отпадане от ОФИ Крит за Купата на Гърция, като ги призова да поемат отговорност, съобщава Gazzetta.gr. Не е ясно обаче как точно се разпределя тази сума между самите футболисти. По този начин българският футболист в клуба Мартин Георгиев, който още дори не е дебютирал, вече е глобен.



Доскорошният защитник на Славия беше резерва в срещата, която беше загубена с 0:1, независимо че съперникът завърши с двама състезатели по-малко. Георгиев остана на пейката и в предходната среща на АЕК - срещу Арис (Солун), в която той за първи път беше в групата.

Трябва да се отбележи, че наложената от боса глоба може да бъде отменена само при едно условие – отборът да спечели и трите си следващи мача в първенството, които са срещу Панатинайкос, Астерас Триполис и Олимпиакос. Ако това не се случи, санкцията ще влезе в сила и ще трябва да бъде платена незабавно.

“Вчерашният резултат е неприемлив и за него няма никакво алиби... Предстоят ни много решителни мачове, а този трябваше да бъде най-лесният от тях... Трябваше да спечелите... Няма да ви опростя глобата, както направих миналата година или както се е случвало в миналото. Тя ще бъде платена незабавно, ако не спечелим и трите предстоящи мача“, заяви първоначално Илиопулос в речта си пред футболистите.

Той продължи: „Значителна част от глобата ще отиде за аматьорския клуб на АЕК, за да подпомогне спортистите, които носят, почитат и се борят с емблемата на АЕК въпреки финансовите трудности в аматьорския спорт. Друга важна част от сумата ще бъде дарена на благотворителна организация по избор на ОФИ като награда за това, че ни победиха в ключов елиминационен мач на наш терен, без намесата на „трети фактор“ – въпреки че някои са свикнали да търсят алиби в „трети фактор“ дори когато такъв не съществува!“

Накрая Мариос Илиопулос подчерта пред футболистите: „Вчерашният много лош резултат от днес трябва да остане в миналото за всички нас и е задължително да не ни повлияе занапред, тъй като ще го превърнем в стъпало към бъдещите ни успехи. Вярвам във вас. Достатъчно е да покажете на терена страстта, самочувствието, вярата и отдадеността, които всички знаем, че притежавате. Накарайте ни отново да се гордеем, и то веднага.“