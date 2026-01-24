Популярни
Лука Йович продължи с головете и изкачи АЕК на върха в отсъствието на Мартин Георгиев

  24 яну 2026
Лука Йович продължи с головете и изкачи АЕК на върха в отсъствието на Мартин Георгиев

АЕК постигна изключително важен успех като гост и спечели с 1:0 срещу Астерас Триполис в мач от 18-тия кръг на гръцката Супер Лига. Единственото попадение за атиняни бе на обичайния заподозрян Лука Йович в 38-ата минута, който реализира цели четири попадения в предишния кръг срещу Панатинайкос. Българският национал и бивш защитник на Славия Мартин Георгиев, който дебютира именно срещу „зелените“, сега отново бе на пейката за гостите, но не влезе в игра.

Така АЕК се изкачи еднолично на върха и ще остане там поне известно време, тъй като мачовете на конкурентите им Олимпиакос и ПАОК са отложени заради ангажиментите им в Шампионската лига и Лига Европа. Атинският клуб продължава с отличните си игри и има пет победи и равенство в последните 6 мача. Астерас пък се свлече на предпоследната позиция в класирането след пет поредни мача без успех.

Единственото попадение в двубоя бе реализирано от щатния голмайстор на атиняни Лука Йович. В 38-ата минута сърбинът получи добро подаване от новото попълнение Барнабаш Варга и преодоля стража на домакините Никос Пападопулос с красив удар от границата на наказателното поле за 0:1.

През втората част и пред двете врати имаше някои интересни моменти, но в крайна сметка АЕК удържа аванса си и ценните три точки. В последните секунди на срещата вратарят на атиняни Томас Стракоша се отличи с невероятна намеса и спаси опасния удар с глава на камерунеца Кето Калвин, запазвайки победата за тима си.

