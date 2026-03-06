Популярни
  Sportal.bg
  2. Лийдс
  Илия Груев е номиран за най-креативно изпълнение в Премиър лийг

Илия Груев е номиран за най-креативно изпълнение в Премиър лийг

  • 6 март 2026 | 15:33
  • 1163
  • 1

Българинът Илия Груев е номиниран за наградата за най-креативно изпълнение през месец февруари във Висшата лига по футбол на Англия. Полузащитникът на Лийдс получи номинация за асистенцията си за гола на Джейдън Богъл при победата с 3:1 срещу Нотингам Форест на 6 февруари. За първото попадение на Лийдс в мача Груев даде впечатляващо извеждащо подаване от своята собствена половина на игрището, с което прехвърли целия отбор на Форест и остави Богъл сам срещу вратаря.

Това ще бъде вторият случай, в който ще бъде връчена наградата за най-креативно изпълнение, след създаването ѝ през януари. Тогава халфът на Нюкасъл Бруно Гимараеш спечели приза. Останалите номинирани са Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед), Доминик Соланке (Тотнъм), Малик Диуф (Уест Хам) и Илиман Ндиайе (Евертън).

Гласуването се провежда в официалния уебсайт на Висшата лига и е отворено до 14:00 часа българско време на 9 март (понеделник).

Снимки: Imago

