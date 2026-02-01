Дузпа в 106-ата минута лиши АЕК от победа срещу Олимпиакос

Голямото дерби от 19-ия кръг на гръцкото първенство между АЕК и Олимпиакос завърши без победител - 1:1. По-доволни от този резултат със сигурност са "червено-белите" от Пирея, които се добраха до равенството с гол от дузпа на Мехди Тареми в 16-ата минута на добавеното време.

Мартин Георгиев остана на пейката за АЕК. Неговият тим поведе в 59-ата минута с попадение на Барнабаш Варга, но изпусна победата в последните секунди. Въпреки това, "жълто-черните" са начело в класирането с 45 точки, следвани от ПАОК на Кирил Десподов с 44 и Олимпиакос с 43.

През седмицата Олимпиакос постигна ценен успех срещу Аякс в Шампионската лига, но гостуването на "Неа Филаделфия" не беше по-лесно. До почивката и двата тима действаха предпазливо. Олимпиакос можеше да поведе в 19-ата минута, но Родиней стреля неточно. Малко преди края на полувремето пък Релвас блкира изстрел на Тареми.

Първите минути от втората част отново бяха по-добри за гостите, но след това АЕК взе инициативата. В 59-ата минута Разван Марин центрира от корнер, а появилият се като резерва Барнабаш Варга отново показа силата си в играта с глава и простреля Константинос Цолакис.

При този резултат домакините удариха греда, а в края на срещата се прибраха в половината си, за да бранят крехкия аванс. Олимпиакос създаде няколко положения, преди да се стигне до дузпата, която дълго беше оспорвана от футболистите на АЕК. Това не трогна Тареми и той хладнокръвно се разписа за 1:1.

В следващия кръг АЕК ще гостува на тоталния аутсайдер Пансерайкос, а Олимпиакос ще играе срещу Астерас Триполис.